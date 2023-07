'वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं' - WWE दिग्गज ने फेमस टीम के मेंबर की जमकर तारीफ की

WWE: WWE Money in the Bank के बाद कंपनी में कई रेसलर्स के किरदारों में चौंकाने वाला बदलाव देखा गया है। इन्हीं में से एक नाम फिन बैलर (Finn Balor) का भी है, जिन्होंने पिछले एक साल में द जजमेंट डे (The Judgement Day) के साथ रहते हुए अपने कैरेक्टर को काफी हद तक बदल दिया है। अब WWE हॉल ऑफ फेमर बुकर टी (Booker T) ने उनकी तारीफ की है।

पिछले हफ्ते Raw में बैलर का सामना कार्मेलो हेज से हुआ। जिसके बाद बुकर टी ने अपने Hall of Fame पॉडकास्ट पर कहा कि बैलर इस समय अपने करियर का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा:

"फिन बैलर अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Raw में हुआ उनका कार्मेलो हेज के साथ मैच मेरे लिए उनका एक यादगार लम्हा रहा। मुझे उनका पिछले एक साल का प्रदर्शन पसंद रहा है, लेकिन वो हेज के साथ मैच में शानदार लय में नज़र आए और ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर एक नया जुनून पैदा हो गया है। मुझे उस समय बैलर का प्रदर्शन बहुत पसंद आया।"

Finn Balor ने WWE Raw के सैगमेंट पर प्रतिक्रिया दी

आपको याद दिला दें कि Money in the Bank 2023 में डेमियन प्रीस्ट MITB लैडर मैच के विजेता बने थे और अब किसी भी समय किसी भी चैंपियन पर कैश-इन कर सकते हैं। हालांकि ये जीत द जजमेंट डे मेंबर्स के लिए खास रही, लेकिन हाल ही में वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले फिन बैलर इससे ज्यादा खुश दिखाई नहीं दिए।

Raw के हालिया एपिसोड में बैलर और प्रीस्ट ने एक-दूसरे को कन्फ्रंट किया और उनकी लड़ाई होते-होते बची थी। शो के खत्म होने के बाद बैलर ने एक ट्वीट के जरिए द जजमेंट डे की स्थिति पर रहस्यमयी प्रतिक्रिया दी थी।

अब इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया है कि द जजमेंट डे मेंबर्स के संबंधों में खटास पड़ने लगी है। मगर दूसरी ओर रिया रिप्ली मौजूदा विमेंस वर्ल्ड चैंपियन और डेमियन प्रीस्ट मिस्टर Money in the Bank हैं, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि इस अनबन के बावजूद ये हील ग्रुप Raw रोस्टर को डॉमिनेट करने वाला है।

