'मुझे The Undertaker की स्ट्रीक को तोड़ने का ऑफर मिला था' - WWE दिग्गज ने ऐतिहासिक WrestleMania रिकॉर्ड को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा

The Undertaker: WWE WrestleMania का जब भी जिक्र होता है, तब द अंडरटेकर (The Undertaker) का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है। उनकी रेसलमेनिया (WrestleMania) स्ट्रीक इतिहास का अभिन्न हिस्सा है, जिसे लेकर हॉल ऑफ फेमर ऐज (Edge) ने बड़ा बयान देते हुए कहा है उन्हें एक समय पर The Undertaker की स्ट्रीक को तोड़ने के लिए ऑफर दिया गया था।

Impaulsive पॉडकास्ट पर ऐज ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा:

"हमारा WrestleMania 24 में आमना-सामना होना था और उस समय शायद उनकी स्ट्रीक 15-0 की हो चुकी थी। मुझसे स्ट्रीक तोड़ने के बारे में पूछा गया और मैंने जवाब में कहा, 'बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए। मुझे ये आइडिया पसंद ही नहीं आ रहा। मैं पहले ही बड़ा स्टार बन चुका हूं, WrestleMania को हेडलाइन कर रहा हूं, इससे भला मुझे क्या फायदा मिलेगा?' हां, मुझे फायदा मिल सकता था, लेकिन इसे आगे के लिए बचाकर रखा जाना ही बेहतर था, जिससे किसी उभरते हुए स्टार को फायदा पहुंचाया जा सके।"

रेटेड आर सुपरस्टार ने बताया कि रोमन रेंस के हाथों इस स्ट्रीक का अंत होना चाहिए था। उन्होंने कहा:

"जैसे-जैसे समय बीता, तब मुझे लगा कि रोमन रेंस इस स्ट्रीक को तोड़ने के लिए सबसे सही रेसलर हैं। ये मेरा फैसला नहीं था, लेकिन जब मेरे सामने विकल्प रखा गया तो मैंने स्ट्रीक तोड़ने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि इस स्ट्रीक का महत्व किसी WrestleMania में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के समान है। इसलिए इस ऐतिहासिक स्ट्रीक का अंत क्यों किया जाए?"

WWE WrestleMania 33 में Roman Reigns ने The Undertaker को हराया था

The Undertaker की स्ट्रीक का अंत WrestleMania 30 में ब्रॉक लैसनर के हाथों हुआ, लेकिन रोमन रेंस ने भी आगे चलकर मेनिया में द डेडमैन पर जीत हासिल की थी। WrestleMania 33 में रोमन रेंस और अंडरटेकर के बीच नो होल्ड्स बार्ड मैच हुआ, जिसमें रेंस इतिहास के ऐसे केवल दूसरे रेसलर बने जिन्होंने मेनिया में अंडरटेकर को हराया।

मगर उस जीत से रोमन रेंस को कोई फायदा नहीं हुआ था क्योंकि उन्हें बेबीफेस के रूप में बिल्ड किया जा रहा था, लेकिन The Undertaker पर WrestleMania जीत के बाद उन्हें बू किया गया। खैर अब वो हील बनने के बाद अपने करियर के चरम पर हैं और ढेरों उपलब्धियां अपने नाम कर चुके हैं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes