'Roman Reigns ने मेरा दिल दुखाया'- WWE दिग्गज ने ट्राइबल चीफ के खास सैगमेंट को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान

Road Dogg: हाल के सालों में रोमन रेंस (Roman Reigns) WWE में सबसे बड़े ऑन-स्क्रीन विलन में से एक के रूप में उभरे हैं। हॉल ऑफ फेमर रोड डॉग (Road Dogg) ने हाल ही में द ट्राइबल चीफ से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल सैगमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

इस महीने की शुरुआत में SmackDown में एक शानदार प्रोमो के बाद रेंस अपने चचेरे भाई, जे उसो के लिए द ट्राइबल चीफ का ताज छोड़ने के लिए तैयार थे। हालांकि रेंस ने अंत में जे को धोखा दिया, जिससे उसके परिवार के सदस्य को करारा झटका लगा।

Oh You Didn't Know पॉडकास्ट पर बोलते हुए WWE दिग्गज रोड डॉग ने इस सैगमेंट के दौरान रेंस के अविश्वसनीय प्रदर्शन को दोहराया। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे ट्राइबल चीफ की निर्दयी हरकतों ने उनके दिल को ठेस पहुंचाई।

(ट्राइबल चीफ के ट्रायल का जिक्र करते हुए) यह रेसलिंग में मैंने अब तक देखा सबसे अच्छा है। मैं इसे बिना किसी संदेह के कहूंगा। रोमन अपने घुटनों के बल बैठ गए और रोने लग गए, और फिर जे उसो को लो ब्लो दिया, जिससे मेरे दिल को चोट पहुंची।

WWE Money in the Bank 2023 में रोमन रेंस को लगा था बहुत बड़ा झटका

Money in the Bank 2023 में रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का मुकाबला द उसोज़ के साथ हुआ था। जे उसो ने रेंस को पिन करते हुए शानदार जीत हासिल की थी। ये देखकर सभी चौंक गए थे। 1294 दिन बाद रोमन रेंस को WWE रिंग में पिन किया गया।

इसके बाद ब्लू ब्रांड के एपिसोड में रेंस और सिकोआ ने द उसोज़ के ऊपर अटैक किया था। जिमी उसो को एंबुलेंस के जरिए ले जाया गया था। हालांकि मेन इवेंट में जे उसो ने बदला ले लिया था। उन्होंने इसके बाद रेंस को टाइटल मैच के लिए चुनौती पेश की। SummerSlam 2023 में रोमन रेंस और जे उसो के बीच अब मैच होगा। बहुत जल्द इस मैच का ऑफिशियल ऐलान हो जाएगा। इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में रोमन और जे उसो का आमना-सामना होगा। वहां पर भी बवाल देखने को मिलेगा। फैंस को कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर मिलेगा।