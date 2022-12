"Vince McMahon की वापसी में कुछ गलत नहीं है"- WWE हॉल ऑफ फेमर ने दिग्गज की तारीफ करते हुए दिया बड़ा बयान

Vince McMahon: WWE में विंस मैकमैहन (Vince McMahon) की एक बार फिर से वापसी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। विंस मैकमैहन जुलाई 2022 में WWE से रिटायर हो गए थे और अब वो वापसी करना चाहते हैं। इसी चीज़ को लेकर पूर्व स्मैकडाउन (SmackDown) जनरल मैनेजर टेडी लॉन्ग (Teddy Long) ने अपनी राय दी है और वो मैकमैहन को वापस लाने के पक्ष में नज़र आ रहे हैं।

WWE दिग्गज ने विंस मैकमैहन की वापसी होने पर जताई सहमति

Sportskeeda Wrestling के One on One शो पर बात करते हुए टेडी लॉन्ग ने बताया कि उन्होंने विंस मैकमैहन के साथ बैकस्टेज काम किया है और वो दिग्गज को फिर से देखना चाहेंगे। उन्होंने कहा,

"यह चीज़ कई फैंस सोचते हैं। वो परदे के पीछे नहीं रहे हैं। उन्हें विंस मैकमैहन के साथ करीबी तौर पर काम करने का मौका नहीं मिला है। वो सही मायने में विंस मैकमैहन को नहीं जानते हैं। इसी वजह से मैं यह बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। मैं उनके साथ परदे के पीछे रहा हूँ। इसी वजह से मुझे लगता है कि आप जो भी उनके बारे में सोचते हैं, वो निजी तौर पर आपकी राय है। मेरी राय यही है कि उनकी वापसी में कुछ गलत नहीं है। वो किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं।

WWE हॉल ऑफ फेमर ने आगे बताया कि प्रोफेशनल रेसलिंग असल में विंस मैकमैहन का जीवन रहा है। इसी वजह से मैकमैहन को इससे दूर रख पाना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से अगर वो वापसी करते हैं, तो उन्हें खुशी होगी। उन्होंने कहा,

"वो जिस भी मुश्किल में हैं, मुझे उस बारे में पूरी तरह से नहीं पता है। हालांकि, प्रोफेशनल रेसलिंग ही विंस मैकमैहन की जिंदगी है। विंस मैकमैहन ने अपने पूरे जीवन में यही काम किया है। आप उन चीज़ों को देखिए, जो उन्होंने अपने पूरे रेसलिंग करियर में बनाई है। ऐसे में क्या आप उनसे अपना जीवन छीनेंगे? वो यह करना पसंद करते हैं। अगर यह चीज़ उन्हें खुश करती है और वो उस चीज़ को अपने पूरे जीवन में करना चाहते हैं, जो वो करते आ रहे हैं, तो उन्हें यह करने दीजिए। वो किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं।"

अब देखना होगा कि विंस मैकमैहन एक बार फिर से WWE में बैकस्टेज क्रिएटिव टीम को संभालते हैं या नहीं। सभी की राय इस चीज़ को लेकर जरूर अलग है।

