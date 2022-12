'वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं' - WWE दिग्गज ने Roman Reigns के WrestleMania प्लान्स को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान

Roman Reigns: रोमन रेंस (Roman Reigns) ने पिछले 2 सालों से ज्यादा समय से WWE के मेंस रोस्टर पर अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है। वहीं COVID-19 के दौर से रेसलमेनिया (WrestleMania) को लगातार 2 दिनों तक आयोजित करवाया जा रहा है और इन दिनों ये खबरें तूल पकड़ रही हैं कि ट्राइबल चीफ को WrestleMania 39 के दोनों दिन फाइट करनी पड़ सकती है, जहां उनका सामना कोडी रोड्स (Cody Rhodes) और द रॉक (The Rock) से हो सकता है।

अब Sportskeeda Wrestling के One on One शो पर टेडी लॉन्ग ने बताया है कि रोमन रेंस को मेनिया के दोनों दिन फाइट करने के लिए बुक करने में कुछ गलत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि रेंस लंबे समय पर टॉप पर बने रहे हैं और अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं:

"अगर रोमन रेंस WrestleMania 39 के दोनों दिन फाइट करते हैं तो मुझे उसमें कुछ गलत दिखाई नहीं देता। ये मेरी नज़र में एक नया और अनोखा फैसला होगा, इसलिए उन्हें दोनों दिन टॉप सुपरस्टार्स के खिलाफ मैच देने होंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं कि रोमन कई बार सबकी उम्मीदों पर खरे उतर चुके हैं। वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होंगे।"

टेडी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा:

"कोडी रोड्स ने WWE में वापसी की, टॉप सुपरस्टार के रूप में खुद को स्थापित किया लेकिन चोट के कारण उन्हें ब्रेक पर जाना पड़ा। वो अब चोट से उबर रहे हैं और मेरी नज़र में वापसी के समय रोड्स बहुत फ्रेश फील कर रहे होंगे, इसलिए मुझे लगता है कि दोनों दिन रोमन के मैच धमाकेदार रह सकते हैं।"

MVP चाहते हैं कि WWE में ओमोस के हाथों रोमन रेंस के टाइटल रन का अंत हो

ओमोस के मैनेजर, MVP ने एक हालिया इंटरव्यू में एक अनोखी इच्छा जताते हुए कहा:

"रोमन रेंस इस समय अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हैं और हम भी उन्हें चैलेंज करने के करीब पहुंचना चाहते हैं। नाइजीरियन जायंट, ओमोस अपने रास्ते में आई सभी चुनौतियों को पार करते जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वो रोमन रेंस को हराकर नए चैंपियन बनें।"

