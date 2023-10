फेमस WWE Superstar को हराकर मौजूदा चैंपियन ने हासिल की खास उपलब्धि, टाइटल डिफेंस के मामले में Roman Reigns से निकले काफी आगे

WWE: गुंथर (Gunther) मौजूदा समय में WWE के सबसे डोमिनेंट सुपरस्टार्स में से एक बन चुके हैं। उन्होंने हाल ही में 150 किलो वजनी ब्रॉन्सन रीड (Bronson Reed) को हराकर अपना टाइटल रिटेन किया। रीड ने इस मैच में इम्पीरियम लीडर को कड़ी टक्कर दी थी लेकिन अंत में आईसी चैंपियन ने ब्रॉन्सन को पावरबॉम्ब देकर पिन करते हुए अपना टाइटल रन बरकरार रखा। इस जीत के साथ ही गुंथर ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है।

यह गुंथर के लिए यादगार जीत है क्योंकि यह उनकी टाइटल मैचों में 75वीं जीत थी। इसके अलावा उन्हें आईसी चैंपियनशिप होल्ड करते हुए 490 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। यह चीज़ दर्शाती है कि गुंथर एक फाइटिंग चैंपियन हैं। बता दें, इम्पीरियम लीडर ने 75 टाइटल डिफेंस लाइव शोज, प्रीमियम लाइव इवेंट और टीवी शोज के दौरान किए। बता दें, गुंथर ने टाइटल मैचों के दौरान अपने साथियों से ज्यादा मदद नहीं ली। गुंथर टाइटल डिफेंस के मामले में रोमन रेंस से भी काफी आगे निकल चुके हैं।

Expand Tweet

रोमन रेंस ने 3 साल पहले यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने के बाद इस टाइटल को केवल 54 बार डिफेंड किया। उन्होंने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को लाइव शोज, प्रीमियम लाइव इवेंट्स और टीवी शोज में केवल 25 बार डिफेंड किया। वहीं, गुंथर के आईसी चैंपियन बनने के बाद से ही ट्राइबल चीफ केवल 15 बार अपना टाइटल डिफेंड कर पाए हैं। यह चीज़ दर्शाती है कि चैंपियन के रूप में गुंथर और रोमन रेंस में कितना अंतर है।

दिग्गज ने WWE में Gunther और Bronson Reed के राइवलरी को लेकर दिया बड़ा बयान

विंस रूसो को WWE Raw में गुंथर vs ब्रॉन्सन रीड मैच काफी पसंद आया। विंस रूसो ने Legion of Raw पर बात करते हुए कहा कि WWE गुंथर vs ब्रॉन्सन रीड मैच में टाइम लिमिट जोड़कर इसे रोचक बना सकती थी। विंस रूसो ने कहा-

"मुझे खुशी है कि शो में उनके जैसे लोग मौजूद हैं। यह रेसलिंग है। दोस्तों, यह साइज, यह रेसलिंग है। जैसा कि हमने कहा, वो लोग टाइम लिमिट के लिए क्यों नहीं गए? वो इस राइवलरी को आगे बढ़ा सकते थे। आप जानते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। ब्रॉन्सन रीड हार गए, शायद उन्हें रीमैच मिल सकता है। लेकिन वो इसे थोड़ा आगे बढ़ा सकते थे।"