WWE दिग्गज Batista ने बनवाए दो जबरदस्त टैटू, इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो

WWE के पूर्व सुपरस्टार बतिस्ता (Batista) ने हाल ही में दो नए टैटू बनवाए हैं। वह WWE रिंग में एंट्री लेने वाले सबसे घातक सुपरस्टार्स में से एक हैं। उन्होंने WWE में अपना आखिरी मैच रेसलमेनिया (WrestleMania) 35 में ट्रिपल एच (Triple H) के खिलाफ लड़ा था। नो होल्ड्स बार्ड मैच में बतिस्ता को हार झेलनी पड़ी थी। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि बतिस्ता टैटू के शौकीन हैं। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारे टैटू बनवाए हैं और अब उसमें दो और टैटू की एंट्री हुई है।

इंस्टाग्राम पर बतिस्ता ने टैटू बनवाने का एक वीडियो पोस्ट किया है और दो नए टैटू के साथ अपनी फोटो शेयर की है। बतिस्ता ने अपने गले के दोनों ओर टैटू बनवाए हैं और ये अलग-अलग हैं। दाएं तरफ उन्होंने किंग का क्राउन बनवाया है।

WWE सुपरस्टार बतिस्ता ने और कितने टैटू बनवाए हैं?

यह सभी को पता है कि बतिस्ता ने काफी सारे टैटू बनवाए हैं, लेकिन सभी को यह नहीं पता कि उनका मतलब क्या है। उनके टैटू की कुछ ऐसी डिटेल बताते हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगी। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ने ग्रीस और फिलीपींस के झंडे अपने बाएं हाथ में बनवाए हैं जिससे वह अपने माता और पिता को ट्रिब्यूट देते हैं। अपनी दाईं जांघ पर उन्होंने अपने डॉग की फोटो बनवाई है। दाईं जांघ पर ही उन्होंने कांजी कैरेक्टर में Angel लिखवाया है जो उनकी पूर्व पत्नी Angie के लिए है।

अपनी एब्स पर उन्होंने मेड्यूसा बनवाई है। उन्होंने अपने सीने पर Eye of Providence भी बनवाया है। इन सबके अलावा उन्होंने दो कोट भी लिखवाए हैं। कोट्स में उन्होंने "I Can't Breathe" और "We The People" लिखवाया है। इन दो टैटू को उन्होंने जॉर्ज फ्लायड की मौत और ब्लैक लाइव मैटर्स मूवमेंट को समर्पित किया है।

कोरोना आने से पहले वह WWE हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2020 को हेडलाइन करने वाले थे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि WWE उन्हें महान सुपरस्टार्स की अपनी लिस्ट में कब एंट्री करवाने वाली है।

