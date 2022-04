"The Rock vs Roman Reigns का मैच वर्ल्ड टाइटल के लिए नहीं होगा" - WWE दिग्गज ने दिया बड़ा बयान 

WWE हॉल ऑफ फेमर बुकर टी (Booker T) का मानना है कि अगर रोमन रेंस (Roman Reigns) vs द रॉक (The Rock) के मैच में वर्ल्ड चैंपियनशिप दांव पर नहीं भी होती है तो फिर भी यह बहुत बड़ा मैच होगा। कई लोगों का मानना है कि अगले साल हॉलीवुड में होने जा रहे रेसलमेनिया (WrestleMania) के मेन इवेंट में रोमन रेंस vs द रॉक का मैच देखने को मिलेगा। अगर द रॉक इस मैच के लिए रिंग में वापसी करते हैं तो यह 7 सालों में उनका पहला मैच होगा।

बता दें, द रॉक ने अपना आखिरी मैच साल 2016 में WrestleMania में लड़ा था। हॉल ऑफ फेम पोडकास्ट पर बात करते हुए बुकर टी ने कहा कि रोमन रेंस और द रॉक की पहले ही रोचक स्टोरी है और अगर इस मैच में वर्ल्ड टाइटल दांव पर होता है तो इस मैच का मजा किरकिरा हो सकता है। इसके बजाए बुकर टी का मानना है कि अगर कोडी रोड्स वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं तो एक अलग रोचक स्टोरीलाइन तैयार हो सकती है।

WWE ने हाल ही में द रॉक vs रोमन रेंस के मैच को टीज़ किया था

द रॉक के जिंदगी पर बनी एक सीरीज Young Rock में हाल ही में WrestleMania में रोमन रेंस vs द रॉक का मैच कराने के संकेत दिए गए थे। Young Rock के एक एपिसोड में युवा रोमन रेंस ने द रॉक के खिलाफ मैच की मांग की थी लेकिन द रॉक ने यह कहते हुए मैच लड़ने से इनकार कर दिया था कि यह मैच केवल WrestleMania में हो सकता है।

बता दें, अगले साल हॉलीवुड में होने जा रहा WrestleMania एक बार फिर दो दिनों का इवेंट होगा और यह देखना रोचक होगा कि इस इवेंट में सचमुच रोमन रेंस vs द रॉक का ड्रीम मैच देखने को मिलता है या नहीं। इसके साथ ही इस बात पर भी निगाहें होंगी कि द रॉक के खिलाफ मैच होने तक रोमन रेंस WWE में वर्ल्ड चैंपियन बने रह पाते हैं या नहीं।

Edited by Subham Pal