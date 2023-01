Bully Ray and The Usos: WWE दिग्गज बुली रे (Bully Ray) ने द उसोज़ (The Usos) को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका मानना है कि रोमन रेंस (Roman Reigns) के भाइयों को बेहतर टैग टीमों के साथ काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, वरना वो ज्यादा बेहतर हो सकते हैं।

WWE दिग्गज ने The Usos को लेकर कही बड़ी बात

Sportskeeda Wrestling के बिल एप्टर ने हाल ही में बुली रे का इंटरव्यू लिया। इसी बीच WWE दिग्गज ने रेसलिंग बिजनेस में अभी तक की सबसे जबरदस्त टैग टीमों के नाम लिए। उन्होंने द रॉक 'न' रोल एक्सप्रेस, द मिडनाईट एक्सप्रेस, द रोड वॉरियर्स और द हार्डीज़ का नाम लिया। बुली ने यहां पर द उसोज़ का नाम भी लिस्ट में जोड़ा। हालांकि, उनका मानना था कि उसोज़ का इस लिस्ट में पीछे रहने का कारण अच्छे विरोधियों का नहीं होना है।

पूर्व टैग टीम चैंपियन को लगता है कि जिमी और जे उसो बहुत अच्छे हैं लेकिन उन्हें बेहतर टीमों के साथ काम करने का चांस नहीं मिल रहा है। इसी कारण वो इतने पीछे हैं। साथ ही उन्होंने दिग्गज टैग टीमों की लिस्ट में फॉर हॉर्समैन फैक्शन के स्टार्स का नाम भी जोड़ा। उन्होंने कहा,

"मैं आपको वर्तमान से एक नाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि द उसोज़ वो नाम है। अगर द उसोज़ को और मौके मिले तो जरूर उनका नाम ऊपर आएगा। मुझे लगता है कि द उसोज़ अगर कुछ और टीमों के साथ काम करेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। हालांकि, यहां पर कई सारी शानदार टैग टीमें हैं। मैं आर्न एंडरसन और टुली ब्लैंचर्ड का नाम भी लेना पसंद करूंगा।"

द उसोज़ इस समय टैग टीम डिवीजन के टॉप पर हैं और सालों से वो साथ मिलकर लगातार प्रभावित कर रहे हैं। उसोज़ मौजूदा अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस हैं और उन्होंने रोस्टर में मौजूद सभी टीमों के खिलाफ डॉमिनेंट किया है। हालांकि, कंपनी का टैग टीम डिवीजन थोड़ा कमजोर है और अगर बेहतर टीमों को जोड़ा जाए तो यह कंपनी के लिए फायदेमंद रहेगा।

