WWE दिग्गज ने Roman Reigns के भाइयों को लेकर दिया बड़ा बयान, जल्द ही हारेंगे चैंपियनशिप?

The Usos: WWE दिग्गज बुली रे उर्फ बबा रे डडली (Bully Ray aka Bubba Ray Dudely) ने हाल ही में द उसोज़ (The Bloodline) के चैंपियनशिप रन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि रोमन रेंस (Roman Reigns) के भाई रॉ (Raw) टैग टीम टाइटल्स को द जजमेंट डे (The Judgement Day) के खिलाफ हार सकते हैं।

WWE दिग्गज ने द उसोज़ के संभावित रूप से टैग टीम टाइटल्स हारने को लेकर दिया बड़ा बयान

द उसोज़ की अब जजमेंट डे के साथ दुश्मनी शुरू हो गई है। इसी चीज़ को लेकर रेसलिंग दिग्गज और पूर्व WWE टैग टीम चैंपियन बुली रे ने Busted Open शो पर बात की। उन्होंने बताया कि द उसोज़ अपने Raw टैग टीम टाइटल्स को हार सकते हैं। उन्होंने कहा,

"मुझे नहीं पता कि यह द उसोज़ से चैंपियनशिप लेने का सही समय है या नहीं। हालांकि, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसकी पूरी दिशा सैमी ज़ेन, सोलो सिकोआ और रोमन रेंस की कहानी की ओर जाने वाली है। वो (WWE) शायद उन टाइटल्स को द उसोज़ से ले सकते हैं और इन्हें जजमेंट डे को दे सकते हैं।"

द उसोज़ ने डॉमिनिक और रे मिस्टीरियो को 18 जुलाई 2021 को हराकर SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी। साथ ही उन्होंने 30 मई 2022 को RK-Bro को पराजित करके Raw टैग टीम चैंपियनशिप भी जीत ली थी। इसके बाद से उनका अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप रन जारी है।

Raw के आखिरी एपिसोड में जजमेंट डे ने OC, सेड्रिक एलेक्जेंडर, अल्फा अकादमी और स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स को टैग टीम टर्मोइल मैच में एक-एक करके हराया। अब उन्हें आगे जाकर टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच मिलेगा। Raw में बड़ी जीत के बाद द उसोज़ ने एंट्री करके उन्हें कंफ्रंट किया था। अभी तक दोनों टीमों के बीच मैच नहीं हुआ था और अब जाकर उन्हें आमने-सामने आने का मौका मिलेगा। Royal Rumble 2023 में शायद दोनों टॉप फैक्शन्स के सदस्यों को आमने-सामने आने का मिल सकता है। फैंस यह मुकाबला बहुत पसंद करते।

