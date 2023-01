"यह नुकसान नहीं होगा"- WWE दिग्गज ने Roman Reigns और The Rock के बीच ड्रीम मैच नहीं होने की संभावनाओं को लेकर दिया बड़ा बयान

The Rock and Roman Reigns: पूर्व WWE दिग्गज डच मेंटल (Dutch Mantell) का मानना है कि अगर रोमन रेंस (Roman Reigns) और द रॉक (The Rock) का मैच नहीं होता है, तो फिर यह कंपनी के लिए नुकसान की तरह नहीं होगा। बता दें कि अभी दोनों समोअन दिग्गजों के बीच मैच की संभावना नज़र आ रही है।

WWE दिग्गज ने The Rock और Roman Reigns के बीच ड्रीम मैच नहीं होने की संभावनाओं पर बड़ा बयान

Sportskeeda Wrestling के SmackTalk शो के हालिया एपिसोड में डच मेंटल ने रोमन रेंस और द रॉक के मैच की परिस्थिति को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि अगर द रॉक इस साल नहीं आ पाते हैं, तो वो आगे जाकर एक आखिरी मैच के लिए कंपनी में वापसी जरूर करेंगे। उन्होंने कहा,

"अगर वो उन्हें (द रॉक) इस बार के लिए वापस नहीं ला सकते हैं, वो फिर भी अच्छे दिखाई देंगे। वो अगले साल नज़र आ सकते हैं और वो एक साल बाद भी उतने ही अच्छे नज़र आएंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो जाएगा। इसी वजह से उनकी वापसी का रास्ता फिर भी खुला है। हालांकि, हम इस साल के बारे में बात कर रहे है।"

डच मेंटल ने बताया कि द रॉक की गैरमौजूदगी को कंपनी को एक नुकसान के तौर पर नहीं देखना चाहिए क्योंकि WWE उनके बिना भी फैंस को अच्छा मैच दे सकता है। उन्होंने कहा,

"मुझे अभी भी नहीं लगता है कि यह एक नुकसान की तरह है। मुझे लगता है कि वो (WWE) मेन इवेंट को शानदार बनाने का एक तरीका फिर भी देख लेंगे, जैसा वो हर बार किसी तरह से कर लेते हैं। वो ऐसा करते हैं। मैं हमेशा ही अपनी 51वें हफ्ते वाली थ्योरी के बारे में सोचता हूँ। अगर यह नहीं होता है, तो फिर हम कुछ और करेंगे।"

आप नीचे पूरी वीडियो देख सकते हैं:

द रॉक और रोमन रेंस के बीच ड्रीम मैच की इच्छा फैंस काफी सालों से जता रहे हैं। हालांकि, रॉक के व्यस्त शेड्यूल के कारण यह मैच संभव नहीं हो पाया है। हालांकि, WrestleMania 39 के लिए दिग्गज की वापसी की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। अगर वो आते हैं, तो फिर ट्राइबल चीफ के खिलाफ उनका ड्रीम मैच देखने को मिल सकता है।

द रॉक अगर वापसी नहीं करते हैं, तो भी WWE के पास बैकअप के लिए कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में कंपनी को शायद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।

