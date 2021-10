WWE दिग्गज का बड़ा खुलासा, बताया किस सुपरस्टार को King of the Ring टूर्नामेंट जीतते हुए देखना चाहते हैं

पूर्व WWE मैनेजर डच मैंटेल ने हाल ही में बताया है कि इस साल King of the Ring टूर्नामेंट का विजेता कौन बन सकता है। स्पोर्ट्सकीड़ा रेसलिंग के Smack Talk पर डच मैंटेल ने रिक उचिनो और सिड पुलर से वर्तमान समय में जारी King of the Ring टूर्नामेंट के बारे में बात किया और उन्होंने कहा कि वो जेवियर वुड्स (Xavier Woods)को यह टूर्नामेंट जीतते हुए देखना चाहते हैं।

" जेवियर वुड्स। उन्हें यह टूर्नामेंट जीतना चाहिए। वह सालों से इस टूर्नामेंट के बारे में बात करते आ रहे हैं।उन्हें हर हाल में King of the Ring बनना चाहिए। हमारे पास 7.7 बिलियन लोगों में से केवल एक किंग ऑफ द रिंग है।"

जेवियर वुड्स हमेशा से ही WWE King of the Ring टूर्नामेंट जीतना चाहते थे

जेवियर वुड्स हमेशा से ही WWE King of the Ring टूर्नामेंट जीतना चाहते थे । इस साल टूर्नामेंट में शामिल होने वाले प्रतिभागियों का नाम सामने आने से पहले ही वुड्स ने ट्वीट करते हुए इस टूर्नामेंट के बारे में अपना उत्साह जाहिर किया था।

इसके बाद वुड्स ने खुलासा किया कि वह WWE सुपरस्टार इसलिए बने हैं क्योंकि वह King of the Ring विनर बनना चाहते हैं। इसके साथ ही वुड्स ने घोषणा किया कि टूर्नामेंट में उनकी जीत अनिवार्य है।

" मेरा King of the Ring बनना अनिवार्य है। मै हमेशा सच बोलता हूं। और, मैं जब सिर पर क्राउन पहनूंगा, सड़क बच्चों से भरा होगा, वो कैंडी फेंक रहे होंगे, मेरी तारीफ कर रहे होंगे। साथ ही, वो कहेंगे कि राजा की जय हो।"

जेवियर वुड्स Raw में इस टूर्नामेंट में रिकोशे का सामना करने वाले हैं। वहीं, उनके साथी कोफी किंग्सटन, जिंदर महल का सामना करते हुए दिखाई देंगे। अगर जेवियर वुड्स और कोफी किंग्सटन अपने-अपने मैच जीत जाते हैं तो टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में इन दोनों सुपरस्टार्स का मुकाबला होगा। वहीं, इस टूर्नामेंट का फाइनल Crown Jewel में होने जा रहा है।

कोफी किंग्सटन और बिग ई WWE चैंपियन बन चुके हैं और जेवियर वुड्स भी टैलेंटेड सुपरस्टार हैं जिन्हें फैंस से काफी सपोर्ट मिला हुआ है।

Edited by Subham Pal