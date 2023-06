WWE दिग्गज Edge के करियर पर आंकड़ों के हिसाब से एक नज़र: कितनी बार जीती है वर्ल्ड चैंपियनशिप?

Edge: WWE दिग्गज ऐज (Edge) के नाम से हर कोई परिचित होगा। उनका करियर काफी ज्यादा शानदार रहा है। रेटेड आर सुपरस्टार ने करियर की शुरुआत टैग टीम स्टार के रूप में की थी। बाद में वो सिंगल्स रेसलर के रूप में भी सफल रहे हैं। ऐज ने अपने 25 साल के करियर में कई सारे बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं। इस आर्टिकल में हम ऐज की WWE में कुछ उपलब्धियों और आंकड़ों के हिसाब से उनके पूरे करियर पर नज़र डालेंगे।

WWE दिग्गज Edge के करियर पर आंकड़ों के हिसाब से एक नज़र

- ऐज ने अपने करियर में 4 बार WWE चैंपियनशिप जीती है। साथ ही रेटेड आर सुपरस्टार 7 मौकों पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने में सफल रहे हैं। कुल मिलाकर ऐज ने 11 बार वर्ल्ड टाइटल पर कब्जा किया है।

- ऐज ने 5 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती है। उन्हें इतिहास के सबसे अच्छे चैंपियंस में गिना जाता है।

- ऐज ने एक बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप पर भी कब्जा किया हुआ है। वो 12 नवंबर 2001 को Raw में कर्ट एंगल को हराकर चैंपियन बने थे।

- ऐज ने अभी तक अपने करियर में 14 बार टैग टीम चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया हुआ है। वो क्रिश्चियन, हल्क होगन, क्रिस जैरिको, रैंडी ऑर्टन, क्रिस बेनोइट और रे मिस्टीरियो के साथ मिलकर टैग टीम टाइटल्स जीत चुके हैं।

- 2010 और 2021 के Royal Rumble मैचों में ऐज ने जीत दर्ज की हुई है। 2010 के रंबल मुकाबले में जॉन सीना को ऐज ने एलिमिनेट करके जीत प्राप्त की थी। Royal Rumble 2021 मैच में रेटेड आर सुपरस्टार ने रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेट किया था।

- ऐज 2 बार Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट पर कब्जा कर चुके है। वो WWE इतिहास के सबसे पहले Money in the Bank लैडर मैच को जीतने में सफल रहे थे। उन्होंने WrestleMania 21 में हुए इस मुकाबले को जीता था। दूसरी बार ऐज ने मिस्टर कैनेडी को Raw के एक एपिसोड में हराकर उनसे MITB कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था।

- 2001 का King of the Ring टूर्नामेंट ऐज ने जीता था। उन्होंने कर्ट एंगल को हराकर किंग की उपाधि हासिल की थी।

- 2012 में उन्हें Hall of Fame में शामिल कर दिया गया था। ऐज को 2011 में मजबूरन चोट के कारण रिटायर होना पड़ा था और इसी वजह से WWE ने उन्हें दो साल बाद Hall of Fame में शामिल करने का फैसला किया।

