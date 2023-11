WWE दिग्गज John Cena ने अपने दुश्मन को बताया इतिहास का महानतम Superstar, नाम जानकर होगी हैरानी

John Cena: WWE ने अपने हालिया टीवी शोज में जॉन सीना (John Cena) को 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया है। हालांकि, सीना खुद को इतिहास का महानतम सुपरस्टार नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि रोमन रेंस (Roman Reigns) महानतम सुपरस्टार हैं।

16 बार के वर्ल्ड चैंपियन का यह भी कहना है कि ट्राइबल चीफ WWE में हल्क होगन, द रॉक, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जैसे दिग्गजों से आगे निकल चुके हैं। जॉन सीना ने After the Bell पॉडकास्ट पर रोमन रेंस की तारीफ करते हुए कहा-

"रेंस क्राउड की एनर्जी को उसी तरह फील करते हैं जैसा कि मैं किया करता था। वो अपने काम में अक्सर सुधार करते रहते हैं और वो काफी शानदार हैं। WWE यूनिवर्स सबसे बड़ी सुपरस्टार है और उन्होंने क्राउड को हैंडल करना सीख लिया है। मुझे नहीं लगता है कि रोमन को इतनी सफलता मिल पाती क्योंकि करियर की शुरुआत में कंपनी द्वारा बड़ा पुश दिए जाने की वजह से लोग उनके पूरी तरह खिलाफ थे।"

जॉन सीना ने आगे कहा-

"जब महामारी के दौरान क्राउड वहां नहीं थी, रोमन अपना स्वाभाविक व्यवहार कर सकते थे। धीरे-धीरे उन्होंने अपना कैरेक्टर पूरी तरह बदल लिया। जैसे ही, क्राउड वापस आई, उन्होंने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी कि लोगों को उनका काम पसंद आने लगा। उन्होंने उन सभी से बेहतर काम किया जिन्हें मैंने अभी तक देखा है। मेरे हिसाब से वो रेसलिंग इतिहास के महानतम सुपरस्टार हैं।"

John Cena ने बताया कि Roman Reigns क्यों हैं महानतम WWE सुपरस्टार

जॉन सीना का मानना है कि वो खाली एरीना में रोमन रेंस की तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। सीना ने यह भी कहा कि रोमन ने कोरोना महामारी के दौरान चीज़ों को सिनमैटिक बना दिया जो कि उनसे पहले कोई दूसरा रेसलर नहीं कर पाया। जॉन ने ट्राइबल चीफ को ब्लडलाइन के 'We the Ones' हैंड जेस्चर को थंडरडोम वीडियो क्राउड के बीच भी लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया।

16 बार के वर्ल्ड चैंपियन ने कहा कि यह चीज़ रोमन रेंस के क्राउड के ऊपर कंट्रोल को दर्शाती है। जॉन सीना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन को महानतम सुपरस्टार इसलिए भी मानते हैं क्योंकि उनके पार्ट टाइम शेड्यूल में काम करने के बावजूद WWE लाइव गेट और अटेंडेंस के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है।