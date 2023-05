IPL 2023 में CSK vs MI मैच से पहले WWE दिग्गज John Cena ने दिग्गज क्रिकेटर MS Dhoni की खास तस्वीर पोस्ट कर मचाया धमाल

John Cena: WWE दिग्गज जॉन सीना (John Cena) ने इस बार ऐसा काम किया है जिसे देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस खुश हो जाएंगे। दरअसल उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के मौजूदा कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर की।

IPL 2023 में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ होगा। IPL इतिहास में इन दोनों टीम्स की हमेशा तगड़ी राइवलरी रही है। धोनी की लोकप्रियता के बारे में आप सभी जानते हैं। भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनके बहुत सारे फैंस मौजूद हैं। WWE दिग्गज जॉन सीना भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं।

जॉन सीना ने इंस्टाग्राम पर धोनी की दो तस्वीरें चुन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में शेयर की। धोनी की ये तस्वीर कीपिंग करते हुए है। एक तस्वीर सिंपल है और दूसरी में धोनी के विकेट कीपिंग ग्लव्स उनके फेस के सामने हैं। सीना ने ये तस्वीर अपने तकिया कलाम "You Can't See Me" के संदर्भ में पोस्ट की है। सीना द्वारा डाली गई इन तस्वीरों को देखकर फैंस को जरूर मजा आएगा। शायद ये भी हो सकता है कि वो मुंबई के खिलाफ धोनी की टीम का सपोर्ट कर रहे हैं।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब WWE सुपरस्टार जॉन सीना ने अपने एकाउंट पर भारतीय सेलिब्रेटी की पोस्ट शेयर की हो। लगातार वो किसी ना किसी भारतीय दिग्गज की पोस्ट डालते रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने विराट कोहली की तस्वीर भी अपलोड की थी।

पिछले महीने WrestleMania 39 में जॉन सीना का मुकाबला ऑस्टिन थ्योरी के साथ हुआ था। दोनों के बीच यूएस टाइटल के लिए मैच हुआ था। मैच के अंत में थ्योरी ने चीटिंग की और सीना की हार हो गई थी।

क्या WWE Night of Champions में John Cena की एंट्री होगी?

27 मई को WWE Night of Champions का आयोजन सऊदी अरब में होगा। कुछ रिपोर्ट्स में खबर सामने आई है कि वो इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। लोगन पॉल के साथ उनका मुकाबला हो सकता है। अब देखना होगा कि सीना वापसी करेंगे या नहीं। अगर वो इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे तो फैंस को मजा आएगा।

