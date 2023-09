'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम'- WWE दिग्गज John Cena ने भारतीय धरती पर कदम रखने के बाद Roman Reigns को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया

John Cena: WWE सुपरस्टार जॉन सीना (John Cena) ने भारत में Superstar Spectacle में अपने मैच से पहले रोमन रेंस (Roman Reigns) पर अपनी ईमानदार राय मीडिया के सामने साझा की।

कई फैंस और सहकर्मियों द्वारा सीना को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना गया है। सेनेशन लीडर ने WWE में अपने रन के दौरान सब कुछ हासिल किया है और एक दशक से अधिक समय तक कंपनी का चेहरा रहे।

हाल ही में, उन्होंने WWE में अपनी धमाकेदार वापसी की और अब वह भारत में शो में अपने पहले मुकाबले में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। WWE Superstar Spectacle से पहले Media Junket में बोलते हुए, स्पोर्ट्सकीड़ा रेसलिंग के रिजु दासगुप्ता ने जॉन सीना से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि WWE में रोमन रेंस उनके उत्तराधिकारी हैं। 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन ने उत्तर दिया कि उन्हें वास्तव में लगता है कि ट्राइबल चीफ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हैं।

मेरे नजरिए से मुझे लगता है कि रोमन रेंस सर्वकालिक महान हैं।

WWE Superstar Spectacle में जॉन सीना का धमाेकदार मुकाबला इस बार होगा। भारतीय फैंस उन्हें एक्शन में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें Superstar Spectacle इवेंट का आयोजन जीएमसी बालायोगी इंडोर स्टेडियम (गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम), हैदराबाद में होगा। दिग्गज जॉन सीना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस के साथ टीम बनाकर लुडविग काइजर और जियोवानी विंची का सामना करेंगे। मुकाबले से पहले सीना कई बार फैंस को संदेश भी दे चुके हैं।

Expand Tweet

वैसे सीना ने पिछले हफ्ते Smackdown के एपिसोड में वापसी की थी। उन्होंने फैंस को धन्यवाद कहा था। इसके बाद उनके सैगमेंट में जिमी उसो ने भी दखलअंदाजी की थी। अंत में उन्होंने जिमी को अपना शानदार फिनिशर भी लगाया था।

WWE Payback 2023 में John Cena ने किया था कमाल

WWE Payback 2023 का हिस्सा भी जॉन सीना थे। इस प्रीमियम लाइव इवेंट में वो होस्ट की भूमिका में थे। शो में द मिज़ और एलए नाइट के बीच भी मुकाबला हुआ था। इस मैच में उन्होंने गेस्ट रेफरी की भूमिका निभाई थी। सीना अगले कुछ महीनों तक कंपनी में काम करेंगे। फैंस को आगे भी उनका जलवा देखने को मिलेगा।

Watch the LIVE coverage of WWE RAW every Tuesday on Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3 (Hindi) & Sony Sports Ten 4 (Tamil & Telugu) channels at 5:30 am IST.

Sony Sports Network is the official broadcaster of WWE in India.