"मैं रिंग में वापसी करने पर Roman Reigns का सामना करना चाहूंगा" - WWE दिग्गज ने ट्राइबल चीफ के खिलाफ संभावित मैच को लेकर दिया बड़ा बयान

Roman Reigns: WWE दिग्गज केविन नैश (Kevin Nash) ने हाल ही में रोमन रेंस (Roman Reigns) के खिलाफ संभावित मैच को लेकर बात की। बता दें, रोमन रेंस इस वक्त WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं और पिछले दो सालों में उन्होंने मेन इवेंट सीन में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। यही नहीं, रोमन रेंस का साथ देने के लिए पॉल हेमन (Paul Heyman), द उसोज़ (The Usos) और सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) भी मौजूद हैं।

बता दें, केविन नैश ने हाल ही में For the Love of Wrestling इवेंट के दौरान इंटरव्यू दिया था और इस दौरान नैश से पूछा गया कि रिंग में वापसी करने पर वो किसका सामना करना चाहेंगे। इसका जवाब देते हुए केविन नैश ने कहा-

"रोमन रेंस। वो लगभग 1000 दिनों से चैंपियन बने हुए हैं। उनके अलावा कोई और मायने नहीं रखता। वो इस चीज़ के लिए उचित इंसान हैं। अगर मैं वहां जाता हूं और निश्चित रूप से दूसरे दिन मुझे बुरा महसूस होगा। मैं उनके साथ मैच लड़ूंगा।"

रोमन रेंस की इस हफ्ते WWE SmackDown में वापसी देखने को मिलेगी

पिछले हफ्ते WWE में ऐलान हुआ था कि रोमन रेंस की इस हफ्ते SmackDown के एपिसोड के जरिए वापसी होगी। ट्राइबल चीफ WrestleMania 39 के बाद हुए Raw के एपिसोड में आखिरी बार WWE टीवी पर दिखाई दिए थे। ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस छुट्टियों का आनंद ले रहे थे और उनकी अनुपस्थिति में WWE में द ब्लडलाइन का वक्त अच्छा नहीं बीता है।

बता दें, द उसोज़ को SmackDown के एक एपिसोड में अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप रीमैच में सैमी ज़ेन & केविन ओवेंस के खिलाफ हार मिली थी। यही नहीं, द ब्लडलाइन में दरार भी काफी बढ़ चुका है। हाल ही में संपन्न हुए Backlash इवेंट में सोलो सिकोआ ने लगभग जे उसो पर हमला कर ही दिया था। यह देखना रोचक होगा कि रोमन रेंस WWE में वापसी के बाद द ब्लडलाइन के फ्यूचर को लेकर क्या फैसला लेने वाले हैं।

