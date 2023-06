'Roman Reigns को चैंपियनशिप हारनी ही होगी' - WWE दिग्गज ने बताया क्यों ट्राइबल चीफ के ऐतिहासिक टाइटल रन का अंत हो जाना चाहिए?

Roman Reigns: WWE पिछले करीब 3 सालों से कंपनी के टॉप सुपरस्टार बने हुए हैं और अब उनका यूनिवर्सल टाइटल रन 1000 दिनों के आंकड़े को भी पार कर चुका है। मगर अब द उसोज़ (The Usos) के अलग होने से द ब्लडलाइन (The Bloodline) टूट चुका है। वहीं रेसलिंग दिग्गज कॉनन (Konnan) ने कहा है कि रोमन के टाइटल रन को खत्म होना ही होगा।

Roman Reigns ने पिछले 2 सालों में जॉन सीना, गोल्डबर्ग और ब्रॉक लैसनर समेत कई दिग्गजों के खिलाफ अपने टाइटल को डिफेंड किया है। अब उनके टाइटल रन को लेकर कॉनन ने कहा:

"WWE को एक ऐसा रेसलर ढूंढना ही होगा जो रोमन रेंस को हरा सके। वो पहले ही खूब सफलता प्राप्त कर चुके हैं और कंपनी को उनका विकल्प ढूंढना ही होगा। अब भला उन्हें कितना मजबूत दिखाने की कोशिश की जाएगी। मैं जॉन सीना के बारे में भी यही कहा करता था, वो पहले ही बहुत बड़े मेगास्टार बन चुके हैं। आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए।"

आपको याद दिला दें कि ट्राइबल चीफ, Payback 2020 में नए यूनिवर्सल चैंपियन बने थे और WrestleMania 38 में ब्रॉक लैसनर को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनने की उपलब्धि प्राप्त की।

WWE SmackDown में Roman Reigns का ग्रुप The Bloodline पूरी तरह टूटा

WWE Night of Champions 2023 में जिमी उसो द्वारा Roman Reigns पर किए गए अटैक के बाद सबकी नज़रें जे उसो पर थीं कि वो ब्लडलाइन में बने रहने का फैसला लेते हैं या अपने भाई जिमी का साथ देंगे। बीते हफ्ते SmackDown में रोमन ने जे से जवाब मांगा, जहां पूर्व टैग टीम चैंपियन ने ट्राइबल चीफ को सुपरकिक लगाकर सबको चौंका दिया था।

इस बीच जिमी और जे उसो ने मिलकर Roman Reigns पर डबल सुपरकिक लगाई और सोलो सिकोआ का भी बुरा हाल किया। इस सैगमेंट के बाद Money in the Bank 2023 प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए रोमन रेंस और सोलो सिकोआ vs द उसोज़ मैच का ऐलान कर दिया गया है। अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर इस स्टोरीलाइन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes