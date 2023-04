"मेरी आंखों से आंसू आ गए थे"- WWE दिग्गज ने Rey Mysterio की Hall of Fame स्पीच को लेकर दिया बड़ा बयान

Rey Mysterio: WWE ने हाल ही में रे मिस्टीरियो (Rey Mysterio) को Hall of Fame में जगह दी थी। Hall of Fame सेरेमनी के दौरान पूर्व WWE चैंपियन रे मिस्टीरियो ने अपने करियर को लेकर बात की थी। वहीं, अब उनकी स्पीच को लेकर पूर्व WWE चैंपियन कर्ट एंगल (Kurt Angle) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो रे मिस्टीरियो की Hall of Fame स्पीच सुनकर भावुक हो गए थे।

अपने Kurt Angle Show पर पूर्व WWE चैंपियन कर्ट एंगल ने रे मिस्टीरियो के भाषण को लेकर बात की। स्पीच में रे मिस्टीरियो ने अपनी वाइफ का थैंक्स कहा था और बताया था कि उनके लिए उनकी वाइफ ने कितना संघर्ष किया है। रे मिस्टीरियो की स्पीच को लेकर बात करते हुए एंगल ने कहा,

"ये मेरे लिए काफी ज्यादा इमोशनल था, खासकर तब जब रे ने कहा कि उनकी वाइफ ने अपना स्कूल जाना छोड़कर जॉब करना शुरू कर दिया था, ताकि मैं प्रो-रेसलर बन सकूं। जब उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर बात की, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनकी पत्नी मेरे सामने ही बैठी थीं। वो मेरे लिए काफी इमोशनल नाईट थी।"

Dominik के साथ स्टोरीलाइन का हिस्सा हैं पूर्व WWE चैंपियन Rey Mysterio

पूर्व WWE चैंपियन रे मिस्टीरियो इस समय अपने बेटे डॉमिनिक मिस्टीरियो के साथ स्टोरीलाइन का हिस्सा हैं। इन दोनों स्टार्स के बीच WrestleMania 39 में मैच हुआ था। इस मैच में डॉमिनिक मिस्टीरियो को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, दोनों ही स्टार्स अभी भी एक-दूसरे के खिलाफ स्टोरीलाइन में हैं।

उम्मीद की जा रही है कि वो आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट में एक बार लड़ सकते हैं। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि WWE इस बार किस तरह से इन दोनों ही स्टार्स को बुक करता है। हालांकि, WWE फैंस को एक और बार सॉलिड मैच देखने को मिल सकता है। अगर रे मिस्टीरियो Backlash 2023 में बैड बनी के साथ टीम बनाकर डॉमिनिक और डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ लड़ते हैं, तो इसमें चौंकाने वाली बात नहीं होगी।

