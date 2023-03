'मुझे उनके खिलाफ मैच नहीं मिल पाया' - WWE दिग्गज ने The Undertaker के खिलाफ मैच ना मिलने को लेकर किया बहुत बड़ा खुलासा

The Undertaker: WWE WrestleMania का जिक्र होने पर हमेशा द अंडरटेकर (The Undertaker) का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। अब महान रेसलर कर्ट एंगल (Kurt Angle) ने अपने पॉडकास्ट पर बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि विंस मैकमैहन (Vince Mcmahon) ने उन्हें रेसलमेनिया (WrestleMania 22) में अंडरटेकर के खिलाफ मैच लड़ने की अनुमति नहीं दी थी।

विंस भी चाहते थे कि The Undertaker के खिलाफ जीत दर्ज कर कर्ट एंगल अपने वर्ल्ड टाइटल रन को जारी रखें, लेकिन इसका मतलब ये था कि अंडरटेकर की स्ट्रीक का अंत कर दिया जाए। इस बात पर चर्चा करते हुए एंगल ने बताया:

"मैं और अंडरटेकर इस मैच को WrestleMania में बुक करवाना चाहते थे, लेकिन विंस मैकमैहन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उस समय द डेडमैन की अनडिफेटेड स्ट्रीक का अंत नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अचानक मेरा अंडरटेकर के साथ मैच बुक कर हमें चौंका दिया था। हालांकि हम दोनों इसे WrestleMania में करवाना चाहते थे, लेकिन विंस ने No Way Out में मैच देकर हम दोनों को खुश करने की कोशिश की थी।"

WWE No Way Out में The Undertaker के खिलाफ मैच को इतिहास का सबसे शानदार मुकाबला रहा: Kurt Angle

कर्ट एंगल ने अपने पॉडकास्ट के लेटेस्ट एडिशन पर The Undertaker से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की। एंगल उन नामों में से एक हैं, जो अंडरटेकर के अलग-अलग कैरेक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं। No Way Out 2006 के समय तक एंगल सबसे बेहतरीन इन-रिंग परफॉर्मर्स में जगह बना चुके थे।

उनका मैच 29 मिनट से भी ज्यादा देर तक चला, जिसमें शुरू से लेकर अंत तक बहुत जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। अंत में कर्ट एंगल विजयी रहे और इस जीत पर उन्हें बहुत गर्व है। इस शानदार मैच के अनुभव को साझा करते हुए पूर्व ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने कहा:

"मैं उस समय तक खुद में बहुत सुधार कर चुका था। मैं बहुत अच्छा रेसलर बन चुका था और बहुत अच्छे इन-रिंग परफॉर्मेंस दे रहा था। मुझे इतना अनुभव प्राप्त हो चुका था कि मुझे किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना चाहिए, दूसरी ओर अंडरटेकर दुनिया के सबसे अनुभवी रेसलर्स में से एक थे। हम दोनों ने साथ काम किया और शानदार सबमिशन मूव्स के जरिए मैच में रोमांच बढ़ाया। हमारा No Way Out 2006 का मैच इतिहास के सबसे शानदार मुकाबलों में से एक रहा।"

