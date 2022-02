WWE हॉल ऑफ फेमर ने The Undertaker की तारीफ करते हुए दिया बहुत बड़ा बयान

WWE हॉल ऑफ फेमर कर्ट एंगल (Kurt Angle) ने हाल ही में द अंडरटेकर (The Undertaker) की तारीफ करते हुए बहुत बड़ा बयान दिया है। कर्ट एंगल की माने तो द अंडरटेकर का एंट्रेस इतिहास के सबसे महानतम एंट्रेंस में से एक है। इसके साथ ही कर्ट एंगल ने यह भी बताया कि उन्हें फिनोम को पहली बार एंट्री करते हुए देखकर कैसा लगा था।

WWE में 2000 के शुरुआती दशक में द अंडरटेकर और कर्ट एंगल के बीच कई मैच देखने को मिले थे और उस वक्त ये दोनों ही टॉप सुपरस्टार हुआ करते थे। द कर्ट एंगल शो पोडकास्ट के हालिया एडीशन में एंगल ने No Way Out 2006 में द अंडरटेकर के खिलाफ हुए मैच के बारे में बात की। No Way Out शो के एक महीने पहले हुए Royal Rumble प्रीमियम लाइव इवेंट में कर्ट एंगल, द अंडरटेकर को एंट्री करते हुए देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे।

Kurt Angle @RealKurtAngle This was without a doubt the greatest entrance of all time. It was the end of the Royal Rumble PPV, and I began a program with @undertaker for No Way Out PPV in 2006. I still get chills to this day when I watch it. #itstrue This was without a doubt the greatest entrance of all time. It was the end of the Royal Rumble PPV, and I began a program with @undertaker for No Way Out PPV in 2006. I still get chills to this day when I watch it. #itstrue https://t.co/ZDbIdcbA5g

कर्ट एंगल ने अपने पोडकास्ट पर कहा-

" मुझे याद है कि द अंडरटेकर Royal Rumble इवेंट के अंत में एंट्री कर रहे थे और उनका एंट्रेस काफी शानदार था। उनकी एंट्रेस देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया था। यह इतिहास का महानतम एंट्रेंस है। द अंडरटेकर का व्यक्तित्व काफी शानदार है। जब आप उनके साथ रिंग में होते हैं तो आपको अपनी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। उनका ना केवल परफॉर्मेंस लेवल काफी शानदार है बल्कि उनका कैरेक्टर भी काफी भयभीत करने वाला है। जब आप उनके साथ रिंग में होते हैं तो आप काफी डर जाते हैं।"

द अंडरटेकर और कर्ट एंगल के बीच WWE में साल 2006 में फिउड देखने को मिला था

द अंडरटेकर WWE Royal Rumble 2006 में कर्ट एंगल के मार्क हेनरी के खिलाफ वर्ल्ड टाइटल मैच के बाद दिखाई दिए थे। इस चीज़ के जरिए द अंडरटेकर ने कर्ट एंगल के खिलाफ मैच सेटअप किया था और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच WWE No Way Out 2006 प्रीमियम लाइव इवेंट में मैच देखने को मिला था।

इस मैच में एंगल ने द अंडरटेकर के खिलाफ अपना वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल डिफेंड किया था और 30 मिनट लंबे चले इस मैच में एंगल अपना टाइटल सफलतापूर्वक रिटेन करने में सफल रहे थे।

