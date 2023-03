WWE Superstar Finn Balor ने Hell in a Cell मैच को लेकर दिग्गज से मांगी सलाह, मिला मजेदार जवाब

Finn Balor: WWE सुपरस्टार फिन बैलर (Finn Balor) ने हाल ही में रेसलमेनिया (WrestleMania) 39 में ऐज (Edge) के खिलाफ होने जा रहे Hell in a Cell मैच को लेकर हॉल ऑफ फेमर मिक फोली (Mick Foley) से सलाह मांगी। अब दिग्गज ने फिन बैलर को इसका मजेदार जवाब दिया है। बता दें, इतिहास में किसी भी सुपरस्टार ने मिक फोली से ज्यादा यादगार Hell in a Cell मोमेंट्स नहीं दिए हैं।

Remember, you are asking a guy who has never actually won one of these.



Probably best to study every single thing I did in my



Hello Finn, This is Mick! Remember, you are asking a guy who has never actually won one of these. Probably best to study every single thing I did in my #HIAC matches…and then do the exact opposite. When in doubt, use the abs.

इस वजह से ही फिन बैलर ने उनसे सलाह मांगी थी। हालांकि, इसके जवाब में मिक फोली ने फिन बैलर को मजाकिया सलाह दे दी है। मिक फोली ने हाल ही में अपने ट्वीट में फिन बैलर को जवाब देते हुए लिखा-

"हेलो फिन, मैं मिक हूं। याद रखिए, आप एक ऐसे इंसान से सलाह मांग रहे हैं जिन्होंने एक भी Hell in a Cell मैच नहीं जीता है। जो मैंने Hell in a Cell मैचों के दौरान किए हैं, उस पर गौर करें और उसका ठीक उल्टा करें। जब आपको संदेह हो तो एब्स का इस्तेमाल करें।"

क्या फिन बैलर WWE WrestleMania 39 में ऐज को हरा पाएंगे?

फिन बैलर ने अभी तक किसी भी Hell in a Cell मैच में हिस्सा नहीं लिया है, इसलिए उनका सलाह लेने का मतलब बनता है। वहीं, ऐज अपने करियर के दौरान दो Hell in a Cell मैच लड़ चुके हैं जिनमें से उन्हें एक मैच में जीत और एक मैच में हार मिली थी। ऐज SummerSlam 2008 में हुए Hell in a Cell मैच में द अंडरटेकर से हार गए थे जबकि वो Crown Jewel 2021 में सैथ रॉलिंस को हराने में कामयाब रहे थे।

चूंकि, ऐज के पास अनुभव है, इसलिए उनके पास WrestleMania 39 में होने जा रहे Hell in a Cell मैच में फिन बैलर को हराने का शानदार मौका होगा। हालांकि, अगर फिन बैलर इस मैच में ऐज को हराने में कामयाब रहते हैं तो वो खुद को मेन इवेंटर के रूप में स्थापित कर लेंगे।

