WWE Raw की 30वीं सालगिरह में हुए The Bloodline के सैगमेंट की हुई तारीफ, दिग्गज ने कसीदे गढ़ने के बाद दिया बड़ा बयान

The Bloodline: WWE Raw में हुआ ओपनिंग सैगमेंट इस बार जबरदस्त रहा। द ब्लडलाइन (The Bloodline) ने 'Trial of Sami Zayn' का आयोजन किया था। ये बहुत ही शानदार सैगमेंट रहा और सभी इसकी तारीफ कर रहे हैं।

कई दिग्गजों ने इस ओपनिंग सैगमेंट की तारीफ की। शो के तुरंत बाद WWE दिग्गज बुली रे ने इस स्टोरीलाइन की तारीफ की। इस सैगमेंट में जो भी फीचर किया गया था उसकी भी रे ने तारीफ की।

Love the Bloodline story line.



@BustedOpenRadio FIGHTING OPERA at its FINEST!!Love the Bloodline story line.

WWE Raw में सैमी ज़ेन के ऊपर लगे आरोप

इस सैगमेंट में पहले पॉल हेमन ने सैमी ज़ेन के ऊपर धोखेबाजी के आरोप लगाए। पॉल ने कहा कि शुरूआत से ही ब्लडलाइन को सैमी धोखा दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने पुराने कुछ मैचों और सैगमेंट की वीडियो दिखाई। जिसमें देखकर लग रहा था कि रोमन रेंस के फैक्शन को सैमी साफतौर पर धोखा दे रहे हैं।

अपनी सफाई में सैमी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये सब देखकर उन्हें बुरा लग रहा है। रोमन रेंस को इसके बाद गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा कि ज़ेन का अहंकार बढ़ गया है। उन्होंने सोलो सिकोआ का नाम लिया। सैमी को इसके बाद सोलो समोअन स्पाइक मारने वाले थे लेकिन जे उसो ने उन्हें पकड़ लिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए थे।

जे उसो ने सैमी की तारीफ की। जे ने ज़ेन की वफादारी साबित करने के लिए कुछ वीडियो दिखाए। इसके बाद मामला पलट गया। रोमन ने इसके बाद कहा कि सैमी फिलहाल के लिए दोषी नहीं है। रेंस ने कहा कि सैमी के ऊपर अंतिम निर्णय Royal Rumble में लिया जाएगा। Royal Rumble में रोमन रेंस का मुकाबला केविन ओवेंस के साथ होगा। यहां बहुत मजा अब फैंस को आएगा।

सैमी ज़ेन और ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन में इस समय बहुत मजा आ रहा है। फैंस इनका सैगमेंट देखने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। आगे जाकर और भी बहुत कुछ इस स्टोरीलाइन में देखने को मिलेगा। Royal Rumble में सैमी ज़ेन क्या करेंगे ये भी देखना होगा। रेंस का अंतिम निर्णय क्या होगा इस पर भी सभी की नजरें टिकी होंगी।

