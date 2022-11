WWE में 16 बार के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन की वापसी का हुआ ऐलान, जानिए किस ऐतिहासिक एपिसोड का होंगे हिस्सा?

WWE Raw: WWE रॉ (Raw) का 23 जनवरी 2023 को होने वाला एपिसोड काफी ऐतिहासिक होने वाला है और इसमें शो की 30वीं सालगिरह मनाई जाने वाली है। निश्चित ही यह WWE के लिए एक यादगार मोमेंट रहेगा जहां कई पूर्व दिग्गज दिखाई दे सकते हैं। इसी बीच रिकॉर्ड 16 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले रिक फ्लेयर (Ric Flair) ने इस बड़े मौके पर अपने मौजूदगी की पुष्टि कर दी है।

रिक ने दुनिया भर की रेसलिंग कंपनियों में काम किया है लेकिन वो समय-समय पर Raw के कई बड़े मोमेंट्स में शामिल होते रहते हैं। ट्रिपल एच के साथ एवोल्यूशन को बनाने से लेकर WrestleMania 24 के बाद हुए Raw में रिटायरमेंट स्पीच देने तक फ्लेयर लंबे समय तक रेड ब्रांड के प्रमुख स्तंभों में से एक थे।

To Be The Man पॉडकास्ट में बात करते हुए रिक फ्लेयर ने बताया कि स्टैमफोर्ड बेस्ड प्रमोशन (WWE) ने उन्हें अगले साल जनवरी में फिलाडेल्फिया में होने वाले ऐतिहासिक Raw के एपिसोड के लिए आमंत्रित किया है।

"मुझे इस बड़े मौके के लिए आमंत्रित किया गया है। यह Raw की 30वीं सालगिरह हैं। मैं बिल्कुल वहां जाऊंगा।"

कुछ ही महीने पहले रिकॉर्ड 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन रिक फ्लेयर ने अपने दिग्गज करियर का अंत किया था। इस मैच में उन्होंने अपने दामाद एंड्राडे एल इडोलो के साथ टीमअप कर जैफ जैरेट और जे लीथल के खिलाफ टैग टीम मैच लड़ा था।

रिक फ्लेयर ने हाल ही में WWE जॉइन करने वाले सुपरस्टार की तारीफ की

पिछले महीने सऊदी अरब में हुए Crown Jewel इवेंट में रोमन रेंस के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले लोगन पॉल ने रिक फ्लेयर को बहुत प्रभावित किया है। To Be The Man पॉडकास्ट में ही रिक फ्लेयर ने हाल ही में WWE जॉइन करने वाले और केवल तीन मैच लड़ने वाले लोगन पॉल की तारीफ करते हुए उन्हें रोस्टर में लगभग सभी स्टार्स से अच्छा बताया है।

"आपको और मुझे रेसलिंग बहुत पसंद है, लेकिन लोगन पॉल ने रोमन के खिलाफ बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। यह मुझे पसंद है। मुझे नहीं पता कि कोई यह मानेगा लेकिन वो रोस्टर के 90% स्टार्स से बहुत बेहतर हैं।"

देखना दिलचस्प रहेगा कि WWE अगले साल होने वाले Raw के ऐतिहासिक एपिसोड को खास बनाने के लिए क्या करती हैं और शो में कौन से दिग्गज सुपरस्टार्स शिरकत करते हैं।

