'ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए' - WWE दिग्गज ने WrestleMania 39 में Roman Reigns के धमाकेदार मैच को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान

Roman Reigns: WWE Elimination Chamber 2023 में रोमन रेंस (Roman Reigns) की सैमी ज़ेन (Sami Zayn) के खिलाफ जीत की संभावनाएं अधिक हैं, इसके बावजूद फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ज़ेन उलटफेर कर चैंपियन बन सकते हैं। अगर रेंस को ज़ेन पर जीत मिली तो उनका सामना रेसलमेनिया (WrestleMania 39) में कोडी रोड्स (Cody Rhodes) से होगा।

अब To be the Man पॉडकास्ट पर WWE हॉल ऑफ फेमर रिक फ्लेयर ने कहा है कि कंपनी मेनिया में Roman Reigns के मैच में बदलाव कर सकती है। उन्होंने कहा:

"ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। WWE ने कोडी रोड्स और रोमन रेंस के कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए काफी समय लिया है। कभी-कभी फैंस 3 रेसलर्स के मैच को पसंद करते हैं तो कभी नहीं करते। मैं उन्हें बहुत लंबे समय से जानता हूं और मेरी नज़र में रोमन और कोडी का WrestleMania मेन इवेंट मैच वर्ल्ड-क्लास साबित होगा।"

सैमी ज़ेन को भी इस समय बहुत जबरदस्त लय प्राप्त है और साथ ही उन्हें फैंस का सपोर्ट भी मिल रहा है। काफी लोग मानते हैं कि ज़ेन, ट्राइबल चीफ को हराकर नए चैंपियन बन सकते हैं। इसके साथ ये भी उम्मीद की जा रही है कि WrestleMania 39 में Roman Reigns को ट्रिपल थ्रेट मैच में कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन के खिलाफ अपने टाइटल को डिफेंड करना पड़ सकता है।

WWE दिग्गज ने Cody Rhodes को WrestleMania में Roman Reigns का आदर्श प्रतिद्वंदी बताया

पिछले साल चोट के कारण कोडी रोड्स को WWE का टॉप बेबीफेस बनाने के प्लान पर रोक लगा दी गई थी। उन्होंने वापसी के बाद बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और रिक फ्लेयर भी उनके परफॉर्मेंस से काफी प्रभावित हुए हैं। उनका मानना है कि AEW छोड़ने के बाद द अमेरिकन नाइटमेयर ने खुद में काफी सुधार किया है।

उन्होंने कहा:

"मुझे लगता है कि AEW छोड़ने के बाद कोडी रोड्स के प्रदर्शन में सुधार हुआ है और अब वो पहले से बेहतर परफॉर्मर हैं। दूसरी ओर रोमन रेंस भी जबरदस्त लय में हैं और एक शानदार रेसलर हैं। उनका WrestleMania मैच बहुत यादगार रहने वाला है।"

