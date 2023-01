Roman Reigns and John Cena: WWE स्मैकडाउन (SmackDown) का पिछले हफ्ते का एपिसोड बहुत ही यादगार रहा था। शो के मेन इवेंट में जॉन सीना (John Cena) लंबे समय बाद इन-रिंग एक्शन में दिखाई दिए थे। इसके साथ ही WWE दिग्गज रिक फ्लेयर (Ric Flair) भी बैकस्टेज मौजूद थे।

WWE हॉल ऑफ फेमर रिक फ्लेयर की पिछले साल टॉप मैनेजमेंट के साथ अनबन हो गई थी। इसके साथ ही उनके WWE के साथ रिश्ते Dark Side Of The Ring शो के कारण और ज्यादा खराब हो गए थे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पूर्व वर्ल्ड चैंपियन और कंपनी के रिश्ते फिर से सामान्य हो रहे हैं। कई महीनों बाद रिक ने स्टैमफोर्ड बेस्ड प्रमोशन में वापसी की थी। उनकी बैकस्टेज रोमन रेंस और जॉन सीना संकेत कई स्टार्स से मुलाकात हुई थी।

WWE दिग्गज ने Roman Reigns और John Cena से मुलाकात की

WWE का एक बार फिर से हिस्सा बनकर नेचर बॉय बहुत ही भावुक हो गए और उन्होंने To Be The Man पॉडकास्ट में बात करते हुए यह स्वीकार किया कि उन्हें सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई है। उन्होंने कहा,

"मैं वहां (SmackDown) था। मैं जॉन सीना और रोमन रेंस से मिला। वह बहुत ही अच्छा समय था। मुझे यह लगा कि मैं फिर से इस परिवार का हिस्सा बन गया हूँ।"

16 बार के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन शो में ज्यादा देर तक नहीं रुके थे लेकिन इसके पहले रिक ने कंपनी के नए क्रिएटिव हेड ट्रिपल के साथ ही कई बड़े ऑफिशियल्स से भी मुलाकात की थी। फ्लेयर ने आगे कहा कि कंपनी में कुछ लोग कई दशकों से काम कर रहे हैं। उन्हें लंबे समय बाद देखकर रिक को अच्छा लगा था।

"मुझे तो वहां खुद के होने पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं शो में करीब डेढ़ घंटे रुका था। मैं ट्रिपल एच और बाकी कई लोगों से मिला। सभी बहुत अच्छे थे। मुझे लगा कि यह मेरा ही परिवार है। यह बहुत अच्छी फीलिंग थी। कुछ ऐसे लोग, जो रेसलर्स नहीं हैं, वो वहां कई सालों से काम कर रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। मेरी केविन डन के साथ बात हुई। मेरे लिए यह दिल छू लेने वाला पल था।"

