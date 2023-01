"मैं बहुत खुश हूं"- 16 बार के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ने Vince McMahon की WWE में वापसी पर दिया बयान, टीवी पर देखने की भी जताई इच्छा

WWE: हाल ही में विंस मैकमैहन (Vince McMahon) ने WWE में एक बार फिर से वापसी की है। रिटर्न के बाद से ही फैंस उन्हें एक बार फिर से लाइव टीवी पर देखना चाहते हैं। इसी बीच WWE हॉल ऑफ फेमर रिक फ्लेयर (Ric Flair) ने कहा है कि विंस मैकमैहन को रॉ (Raw) की 30वीं सालगिरह के शो में वापस आना चाहिए।

पिछले साल विंस मैकमैहन ने चेयरमैन और सीईओ के पद से रिटायरमेंट लिया था। हालांकि, अब वो एक बार फिर से WWE में वापस आ गए हैं। विंस मैकमैहन इस समय न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं।

Ric Flair ने Vince McMahon के WWE रिटर्न को लेकर कही बड़ी बात

अपने पॉडकास्ट To Be The Man पर रिक फ्लेयर ने कहा कि वो खुश हैं कि विंस मैकमैहन एक बार फिर से वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वो विंस मैकमैहन को Raw की 30वीं एनिवर्सरी के एपिसोड में वापस देखना चाहेंगे।

उन्होंने कहा,

"मैं काफी ज्यादा खुश हूं कि वो वापस आ गए हैं। मुझे पता है कि कुछ लोग ही उनके रिटर्न के बारे में जानते होंगे और उनमें से मैं नहीं हूं। मुझे लगता है कि वो इस बिजनेस को जीना पसंद करते हैं और उन्होंने कहा होगा कि, 'मैंने ही इसे बनाया है और अब मुझे यह वापस चाहिए।' मैं इसके लिए उन्हें नहीं बोल सकता हूं। वो Raw की 30वीं एनिवर्सरी वाले शो में वापस आ सकते हैं।"

आगे बात करते हुए रिक फ्लेयर ने कहा,

"आप इस बारे में सोच सकते हैं। वो करीब तीस साल से यहां हैं। मेरा मलतब है कि ये अविश्वसनीय है। मुझे उम्मीद है कि वह फिलेडेल्फिया में वापस आएंगे और मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं। "

बता दें कि फैंस विंस मैकमैहन के रिटर्न को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि उनके वापस आने के बाद WWE में क्या बदलाव होते हैं।

