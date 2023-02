"मेरे दोस्त मुझसे नफरत करते हैं"- WWE दिग्गज ने किया हैरान करने वाला खुलासा, बेटी को मिली जबरदस्त सफलता बना कारण

Ric Flair: WWE सुपरस्टार शार्लेट फ्लेयर (Charlotte Flair) इस समय कंपनी की सबसे बड़ी विमेंस स्टार्स में से एक हैं। इसी बीच उनके पिता और WWE हॉल ऑफ फेमर रिक फ्लेयर (Ric Flair) ने उन्हें लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि रेसलिंग वर्ल्ड में उनके फ्रेंड्स शार्लेट फ्लेयर की सफलता देखकर उनसे जलते हैं।

हाल ही में अपने पॉडकास्ट To Be The Man के लेटेस्ट एपिसोड में उन्होंने अपनी बेटी शार्लेट फ्लेयर को लेकर बात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिक फोली और ब्रेट हार्ट उनसे जलते हैं, क्योंकि उनकी बेटी शार्लेट फ्लेयर को इस बिजनेस में काफी ज्यादा सफलता मिली है। अपने पॉडकास्ट पर उन्होंने कहा,

"मुझे मेरी बेटी की सफलता की वजह से नफरत का सामना करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। अपनी बेटी को इस बिजनेस में हर दिन सफलता हासिल करते हुए देखना अच्छा है। वो कंपनी में सबसे अच्छी परफॉर्मर हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस वजह से मुझे नफरत नहीं मिलती है, तो आप गलत हैं। मेरे दोस्त इसी वजह से मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा नहीं है। तारने मारने का अधिकार किसके पास है? और मैं 73 साल का हूँ और मैं जो कह रहा हूं, उसके बारे में मैं बहुत सटीक हूं।"

WWE सुपरस्टार Charlotte Flair का रेसलिंग करियर शानदार रहा है

बता दें कि WWE सुपरस्टार शार्लेट फ्लेयर ने अपने WWE करियर में काफी ज्यादा सफलता हासिल की है। वो WWE ग्रैंडस्लैम चैंपियन भी बन चुकी हैं। वो फ्यूचर में हॉल ऑफ फेम में शामिल होने की भी हकदार बन गई हैं। इसके अलावा अपने करियर के अंत में वो विमेंस डिवीजन की सबसे बड़ी स्टार्स के रूप में जानी जाएंगी। फिलहाल वो SmackDown विमेंस चैंपियन हैं।

हाल ही में रिया रिप्ली ने विमेंस Royal Rumble 2023 मैच में जीत हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने शार्लेट फ्लेयर को मैच के लिए चैलेंज किया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि WWE इस मुकाबले को कैसे बुक करता है। फैंस को इस स्टोरीलाइन में कई दमदार सैगमेंट और एक शानदार मैच देखने को मिल सकता है।

