"उन्हें Brock Lesnar से भी डर नहीं लगता है"- WWE दिग्गज ने फेमस Superstars के सैगमेंट को लेकर निकाला गुस्सा

रिक फ्लेयर ने रिडल और सैथ के बीच हुए सैगमेंट की आलोचना की है

Riddle: WWE क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) प्रीमियम लाइव इवेंट में सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) और मैट रिडल (Matt Riddle) के बीच मुकाबला होना है। इस मैच को लेकर WWE ने अभी तक शानदार स्टोरीलाइन बिल्ड की है। दोनों ही स्टार्स एक-दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है।

इस बार भी Raw के दौरान सैथ रॉलिंस और मैट रिडल ने एक-दूसरे की पर्सनल लाइफ पर निशाना साधा है, जिसके बाद इस सैगमेंट की WWE हॉल ऑफ फेमर रिक फ्लेयर ने आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि वो इस तरह के सैगमेंट के पहले भी फैन नहीं थे और आज भी वो इसे पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने यहां ब्रॉक लैसनर का नाम भी लिया।

WWE हॉल ऑफ फेमर रिक फ्लेयर ने की आलोचना

रिक फ्लेयर ने अपने शो To Be The Man में सैथ रॉलिंस और मैट रिडल के बीच हुए सैगमेंट को लेकर बात की। इस सैगमेंट में सैथ रॉलिंस ने रिडल की निजी जिंदगी पर कई सारे नेगेटिव कमेंट किए हैं।

इस सैगमेंट को लेकर बात करते हुए WWE हॉल ऑफ फेमर रिक फ्लेयर ने कहा कि एरिक बिशफ भी 90 के दशक में WCW में उन्हें यही करने को कहते थे। वो तब भी इस तरह के सैगमेंट को पसंद नहीं करते थे और आज भी वो इसके फैन नहीं हैं। इस सैगमेंट को लेकर उन्होंने कहा,

"आप सभी को पता है, मैं निजी जिंदगी की चीजों को लेकर क्या सोचता हूं। एरिक बिशफ भी मुझे पर्सनल चीज़ें प्रोमो में लाने को कहते थे। मुझे यह नहीं पसंद है। मुझे यह अच्छी तरह से पता है कि रिडल आसानी से सैथ रॉलिंस को हरा सकते हैं। अगर वो बैकस्टेज होते तो आप और मुझे दोनों को पता चल जाता कि रिंग में क्या होने वाला है। रिडल, लैसनर से भी नहीं डरते हैं तो मुझे नहीं पता है कि वो इन पर्सनल कमेंट्स पर कैसा महसूस कर रहे होंगे।"

बता दें कि रिक फ्लेयर, रिडल को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और कई मौके पर उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। वहीं, इस सैगमेंट के बाद सभी की निगाह सैथ रॉलिंस और रिडल के बीच होने वाले मैच पर टिक गई है। फैंस को उम्मीद है कि उन्हें एक दमदार मैच देखने को मिलेगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि WWE इस मैच को किस तरह से बुक करता है।

