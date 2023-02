WWE दिग्गज ने Roman Reigns vs Cody Rhodes मैच का चुना विजेता, चौंकाने वाली भविष्यवाणी की

Roman Reigns: WWE दिग्गज रिक फ्लेयर (Ric Flair) ने हाल ही में रोमन रेंस (Roman Reigns) vs कोडी रोड्स (Cody Rhodes) मैच को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी की। इस मैच के बिल्ड-अप के दौरान कोडी रोड्स को स्ट्रॉन्ग बुकिंग दी जा रही है और कईयों का मानना है कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया (WrestleMania) 39 में रोमन रेंस को हरा देंगे।

रिक फ्लेयर To Be The Man पॉडकास्ट पर रोमन रेंस vs कोडी रोड्स के इस मैच के बारे में बात करते हुए दिखाई दिए और इस दौरान उन्होंने कहा-

"मैंने कई थ्री वे मैच देखे हैं। वो काफी शानदार होते हैं लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है, खासकर जब चैंपियन को हार नहीं मिले। मेरे लिए यह टाइटल चेंज करना नहीं हुआ। अगर आप तीसरे इंसान को हारने के लिए बुक कर रहें हैं, तब आप क्या कर रहे हैं? आपने चैंपियन को नहीं हराया है। चाहे इस मैच का नतीजा कुछ भी आए लेकिन यह शानदार मैच होगा। मुझे लगता है कि कोडी जीतना डिजर्व करते हैं, लेकिन रोमन ने शानदार काम किया है इसलिए अगर वो भी जीतते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी।"

उन्होंने आगे कहा-

"मैं कोडी को जीतते हुए देखना चाहता हूं क्योंकि उनके पिता यह नहीं कर पाए थे। मैं उन्हें यह एक बार करते हुए देखना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता है कि इससे रोमन रेंस को इस वक्त नुकसान होगा। मैं नहीं जानता हूं क्योंकि मुझे मार्केटिंग और दूसरी चीज़ों के आकड़ों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। रोमन रेंस लंबे समय से कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।"

WWE दिग्गज एरिक बिशफ ने रोमन रेंस के दुश्मन कोडी रोड्स को चुना बेबीफेस ऑफ द ईयर

एरिक बिशफ ने हाल ही में Sportskeeda के रिजू दासगुप्ता को इंटरव्यू दिया और इस दौरान उनसे मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन बेबीफेस के बारे में पूछा गया। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा-

"कोडी रोड्स सबसे बेहतरीन बेबीफेस हैं। उनकी कोई तुलना ही नहीं हैं। मैं दूसरों को कम नहीं आंक रहा हूं लेकिन यही सच्चाई है। WWE में वापसी के बाद उन्होंने सैथ रॉलिंस के खिलाफ मैच के जरिए काफी प्रभाव डाला। उनके प्रोमोज यादगार और रियल हैं। उन्होंने बेबीफेस के रूप में शानदार काम किया है।"

