"इसे वर्ल्ड चैंपियनशिप से आगे नहीं रखा जा सकता"- WWE दिग्गज ने WrestleMania 39 के मेन इवेंट को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान

WrestleMania 39: WWE ने रेसलमेनिया (WrestleMania 39) में होने वाले मैचों को लगभग फाइनल कर दिया है। शो ऑफ द शोज का आयोजन 2 नाईट्स में होने वाला है। नाईट 2 के मेन इवेंट में कोडी रोड्स (Cody Rhodes) और रोमन रेंस (Roman Reigns) एक-दूसरे से भिड़ेंगे। हालांकि, नाईट वन के मेन इवेंट को लेकर संशय बना हुआ है। हॉल ऑफ फेमर रिक फ्लेयर ने हाल ही में नाईट 1 के मेन इवेंट के बारे में अपनी राय रखी है।

अपने To Be The Man पॉडकास्ट में बात करते हुए रिक फ्लेयर ने बताया कि उनका मानना है कि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के द उसोज़ के खिलाफ होने वाले मैच को नाईट वन के मेन इवेंट में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा,

"मैं रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर के पहले उनके मैच को रखता, लेकिन टॉप पर तो नहीं। भले ही यह कितना भी एंटरटेनिंग हो, लेकिन एक टैग टीम मैच को वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के आगे नहीं रखा जा सकता, खासकर जब किसी स्टार ने Royal Rumble मैच जीता हो। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसी कोई चीज़ पहले देखी है या नहीं। रिया ने Royal Rumble जीता था, जिसका मतलब यह है कि वो किसी भी वर्ल्ड चैंपियन को चुनकर उनके खिलाफ शो ऑफ द शोज के मेन इवेंट में लड़ सकती हैं। यही मेरे हिसाब से भी मेन इवेंट होना चाहिए।"

पिछले कुछ महीनों से सैमी ज़ेन और ब्लडलाइन की दुश्मनी जारी है, जिसमें पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन केविन ओवेंस भी शामिल हैं। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि नाईट वन के मेन इवेंट में सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का सामना द उसोज़ से टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हो सकता है। कुछ अफवाहों की मानें, तो शार्लेट फ्लेयर और रिया रिप्ली का मैच भी इस दौड़ में शामिल है।

WWE WrestleMania 39 से पहले भी Rhea Ripley और Charlotte Flair एक-दूसरे से भिड़ चुकी हैं

शार्लेट फ्लेयर ने साल 2020 का Royal Rumble मैच जीतकर उस समय की NXT विमेंस चैंपियन रिया रिप्ली को WrestleMania 36 में मैच के लिए चुनौती दी थी, जहां द क्वीन ने जीत दर्ज की थी। विमेंस Royal Rumble 2023 मैच की विनर रिया रिप्ली आगामी ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल में अपनी पिछली हार का बदला चुकाने का प्रयास करेंगी।

