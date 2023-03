74 साल के WWE दिग्गज ने Roman Reigns को मैच के लिए ललकारा, जिंदगी में एक बार रिंग शेयर करने की बात कहकर चौंकाया

Roman Reigns: WWE के अब बड़े सुपरस्टार रोमन रेंस (Roman Reigns) बन चुके हैं। पिछले तीन साल उनके लिए बहुत ही शानदार रहे। रेंस का मुकाबला इस समय लगभग सभी सुपरस्टार्स करना चाहते हैं। 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन रिक फ्लेयर (Ric Flair) ने भी रोमन रेंस के साथ मुकाबले की बात कही। 74 साल के दिग्गज की ये बात सुनकर जरूर आप चौंक जाएंगे।

साल 2008 में फ्लेयर का इन रिंग करियर खत्म हो गया था। WrestleMania 24 में उन्हें शॉन माइकल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इसके दो साल बाद रोमन रेंस ने FCW में अपना डेब्यू किया था। मेन रोस्टर में साल 2012 में रेंस ने एंट्री की थी।

To Be The Man पॉडकास्ट पर उनसे पूछा गया था कि किस खास सुपरस्टार के साथ उन्हें रेसलिंग करने का मौका नहीं मिला। इस पर रोमन रेंस का नाम लेते हुए उन्होंने कहा,

तब नहीं जब मैं सक्रिय था, लेकिन अगर मुझे 50 की उम्र में किसी का सामना करना होता तो वो रोमन रेंस होते। काश मैं रोमन रेंस का सामना कर पाता। हालांकि अब मुझे मौका नहीं मिल सकता है। मैं अब कहींं और रेसलिंग जरूर करता हूं। हालांकि मैं उनके साथ जिंदगी में एक बार जरूर रिंग शेयर करना चाहता हूं। ये मौका मिलेगा तो मुझे मजा आएगा।

WWE WrestleMania 39 में Roman Reigns का होगा बड़ा मैच

74 साल की उम्र में रोमन रेंस का सामना करना रिक फ्लेयर के लिए बहुत मुश्किल होगा। हालांकि इस मैच का होना बहुत ही मुश्किल है। पहली बार नहीं है जब फ्लेयर ने ये बात कही हो। इससे पहले भी वो कई बार ये बात कह चुके हैं। फ्लेयर पहले अगर रिंग में एक्टिव रहते तो शायद रेंस के साथ उनका मुकाबला हो सकता था। अब तो उनकी उम्र हो चुकी है। रेंस इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चैंपियन के रूप में उन्हें 900 दिन से ज्यादा हो गए। WWE में उनका मौजूदा रन जबरदस्त चल रहा हैं। आपको बता दें WrestleMania 39 में रेंस का मुकाबला कोडी रोड्स के साथ होगा।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes