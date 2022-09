"मुझे क्यों नहीं बुलाया गया?"- WWE दिग्गज ने Vince McMahon द्वारा उनके जन्मदिन पर नहीं बुलाए जाने का कारण पूछा

हाल ही में विंस मैकमैहन ने मनाया है अपना 77वां जन्मदिन

Vince McMahon: WWE लैजेंड रिक फ्लेयर (Ric Flair) ने खुद को विंस मैकमैहन (Vince McMahon) का सबसे बड़ा फैन बताया है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर भी शिकायत की है कि उन्हें विंस के जन्मदिन की पार्टी में क्यों नहीं बुलाया गया। पूर्व WWE चेरयमैन और CEO विंस ने हाल ही में अपना 77वां जन्मदिन मनाया है। उनकी जन्मदिन पार्टी में जॉन सीना (John Cena) मौजूद रहे थे। इसके अलावा ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) और पैट मैकेफी (Pat McAfee) ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।

हाल ही में To Be The Man पोडकास्ट में विंस के बारे में चर्चा करते हुए फ्लेयर ने मजाकिया तौर पर पूछा था कि उन्हें पार्टी में क्यों नहीं बुलाया गया था। फ्लेयर का मानना है कि संभवतः उन्हें बुद्धिमान नहीं समझा गया और इसी कारण उन्हें न्यौता नहीं दिया गया। फ्लेयर ने कहा,

"मुझे विंस मैकमैहन की जन्मदिन पार्टी में क्यों नहीं बुलाया गया था? ऐसा कैसे हो गया। मुझे नहीं लगता कि वह सोचते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं। मुझे निश्चित तौर पर उस पार्टी में होना चाहिए था। मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूं। उन्हें तो जॉन सीना का भी मेरे आस-पास रहना पसंद नहीं आता है।"

अपने जन्मदिन की पार्टी में आने के साथ ही मैकमैहन ने कंपनी से रिटायरमेंट लेने के बाद पहली बार पब्लिक में एंट्री ली है।

WWE लैजेंड रिक फ्लेयर करते हैं विंस मैकमैहन की काफी इज्जत

फ्लेयर ने कई मौकों पर मैकमैहन की तारीफ की है और बताया है कि उन्होंने अनगिनत मौकों पर उनकी मदद की है।

Ric Flair® @RicFlairNatrBoy @VinceMcMahon , You've Made My Life Better Every Day Since I've Been In The Wrestling Business. You're The Only Promoter In My Career That Treated Me Like A Man, Respected Who I Was, And Made Me A Better Person. God Bless You For All You've Done. FYI- No One Can Follow Your Act.

फ्लेयर को विंस का रिटायरमेंट पसंद नहीं आया और उनका मानना है कि विंस को अपनी नई जिंदगी से तालमेल बैठाने में कठिनाई होगी। उन्होंने कहा,

"मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि अन्य लोग क्या सोचते हैं। उन्होंने हमें बनाया है। मेरे पास उनके लिए इज्जत के अलावा और कुछ नहीं है।"

फ्लेयर ने हाल ही में खुलासा किया था कि उन्होंने खुद को Raw और Smackdown के इंट्रो में जोड़े जाने के लिए विंस को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद कहा था।

