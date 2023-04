Roman Reigns के फैक्शन The Bloodline में बहुत जल्द शामिल होगा ये रेसलर, WWE दिग्गज ने संभावित तौर पर कराया परिचय

Roman Reigns: WWE में पिछले तीन साल से द ब्लडलाइन (The Bloodline) का जलवा चल रहा हैं। इस फैक्शन को रोमन रेंस (Roman Reigns) लीड कर रहे हैं। ब्लडलाइन का कारवां आगे भी चलता रहेगा। इस ग्रुप में कुछ अन्य सुपरस्टार भी शामिल हो सकते हैं। WWE दिग्गज रिकिशी (Rikishi) ने अब बड़ा बयान दिया है।

रिकिशी के तीन बेटे हैं। द उसोज़ (जे, जिमी उसो) और सोलो सिकोआ, ये सभी ब्लडलाइन का हिस्सा हैं। ऐसा लग रहा है कि अब इस फैक्शन में बहुत जल्द नया मेंबर शामिल होने वाला है। रिकिशी ने इंंस्टाग्राम के जरिए संकेत दिए है कि टामिको टी फाटू बहुत जल्द ब्लडलाइन में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कैप्शन में Another one. Get ready लिखा।

आपको बता दें रिकिशी के बेटे और सिलो सिकोआ, जिमी उसो, जे उसो के भाई फाटू हैं। फाटू ही नहीं बल्कि फ्यूचर में द ब्लडलाइन फैक्शन में कुछ और भी सुपरस्टार्स शामिल हो सकते हैं। ये सभी एक ही परिवार के होंगे।

रोमन रेंस अब WWE के बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। उनकी वजह से द उसोज़ को फायदा हुआ। सबसे ज्यादा फायदा इस समय सोलो सिकोआ को हो रहा है। सिकोआ को मेन रोस्टर में आने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। इस समय वो रोमन के साथ एक अलग ही कैरेक्टर में काम कर रहे हैं। कंपनी ने भी संकेत दे दिए है कि आगे जाकर उन्हें तगड़ा पुश मिलेगा।

WWE WrestleMania 39 में रोमन रेंस ने हासिल की जीत

कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फ्यूचर में रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के बीच मुकाबला हो सकता है। ऐसा हुआ तो फिर ये सिकोआ के लिए अच्छी बात होगी। WrestleMania 39 में कुछ दिन पहले द उसोज़ को हार का सामना करना पड़ा था। सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस ने उसोज़ को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप अपने नाम की। इस शो में रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच भी टाइटल मैच हुआ था। रेंस ने सोलो सिकोआ की मदद से कोडी को हराकर अपना टाइटल रिटेन किया।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes