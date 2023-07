WWE SummerSlam में Roman Reigns के मैच के ऐलान पर Jey Uso के पिता और दिग्गज की पहली प्रतिक्रिया आई सामने

Rikishi: WWE SummerSlam का आयोजन अगले महीने होगा। इस शो में सबसे बड़ा मैच रोमन रेंस (Roman Reigns) और जे उसो (Jey Uso) के बीच होगा। अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए यह मुकाबला होगा। इसका ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले अब WWE हॉल ऑफ फेमर रिकिशी (Rikishi) ने दो शब्दों का संदेश दिया है।

WWE Night of Champions में ब्लडलाइन की असली कहानी शुरू हुई। वहां पर जिमी उसो ने रेंस को धोखा देते हुए उन्हें दो सुपरकिक मार दी थी। इसके बाद ब्लू ब्रांड के एपिसोड में जे उसो ने भी जिमी का साथ देते हुए रेंस को सुपरकिक मार दी थी। Money in the Bank 2023 में उसोज़ ने रोमन और सोलो सिकोआ को हराकर सभी को चौंका दिया था। 1294 दिन बाद WWE रिंग में रेंस पिन हुए।

इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में जे और रोमन का आमना-सामना हुआ। दोनों ने प्रोमो देकर एक-दूसरे के ऊपर जुबानी हमले किए। जे ने अंत में सिकोआ को शानदार किक भी मारी। रिकिशी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दो शब्दों के संदेश के साथ मैच के ऐलान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने आगे चलकर दोनों परिवार के सदस्यों के बीच होने वाले टकराव को लेकर चर्चा की।

WWE हॉल ऑफ फेमर Rikishi ने दिया था बड़ा बयान

हाल ही में Sportskeeda Wrestling के सीनियर एडिटर बिल एप्टर से बात करते हुए रिकिशी ने द उसोज़ को उनके करियर की शुरूआत में दी गई सलाह साझा की थी।

बस वहां सावधान रहना है। वहां जाओ और प्रदर्शन करो। वही करो जो आपको सिखाया गया है और सुरक्षित रहो। हमेशा प्रोफेशनल बने रहो। फैंस का दिल जीतो। वहां से बाहर निकलो और वही करो जिसके लिए आपने ट्रेनिंग ली है।

रिकिशी के सोलो सिकोआ को लेकर भी कहा था,

मैं कहूंगा कि जिमी बहुत ही शांत रहने वाले इंसान है। मैं कहूंगा कि जे आपके जैसा ही है। और सोलो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह आज है। चुपचाप। खामोशी से मारने वाला।