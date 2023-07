WWE में पिछले 5 साल में Roman Reigns के हुए कैरेक्टर ग्रोथ को लेकर दिग्गज ने की चर्चा, ट्राइबल चीफ की तारीफ करते हुए किया बड़ा दावा 

Roman Reigns: रोमन रेंस (Roman Reigns) ने WWE रेसलमेनिया (WrestleMania) 39 में द अंडरटेकर (The Undertaker) को हराने के अगले दिन रॉ (Raw) में दिए प्रोमो के जरिए अपने ट्राइबल चीफ कैरेक्टर की झलकियां दिखाई थी। हालांकि, इसके बाद भी रोमन रेंस ने अगले तीन साल तक बेबीफेस के रूप में काम करना जारी रखा था। आखिरकार, WWE ने साल 2020 में रोमन रेंस को हील टर्न कराया था।

दिग्गज रोड डॉग ने हाल ही में WWE में पिछले 5 साल में रोमन रेंस के हुए कैरेक्टर ग्रोथ को लेकर चर्चा की। "Oh You Didn't Know" पर रोड डॉग से पूछा गया कि क्या WWE ने रोमन रेंस को देरी से हील टर्न कराया और क्या इसने उन्हें सरप्राइज किया था। इसका जवाब देते हुए रोड डॉग ने कहा-

"नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। कई बार आपको सही समय का इंतजार करना पड़ता है। उन्हें (रोमन रेंस) सही समय पर हील टर्न कराया गया और देखें कि वो आज एक इंसान और सुपरस्टार के रूप में कहां खड़े हैं।"

रोड डॉग ने कहा कि WWE को रोमन रेंस को सही समय पर कैरेक्टर चेंज कराने की वजह से काफी फायदा हुआ है। रोड डॉग की माने तो WWE ने साल 2017 में फैंस की मांग के बावजूद रोमन रेंस को हील टर्न नहीं कराके सही काम किया था। रोड डॉग ने कहा-

"लोग रोमन रेंस से नफरत करते थे। वे अभी भी उनसे नफरत करते हैं। फिर भी, उनमें से कई खचाखच भरे एरीना में हर हफ्ते उन्हें एकनॉलेज करते हैं। वो उनकी हर एक बात को सुनते हैं, इन-रिंग प्रोमोज के दौरान उनकी रोमन रेंस के चेहरे के हर हाव-भाव पर नज़र होती है।"

WWE दिग्गज रोड डॉग ने रोमन रेंस के कैरेक्टर वर्क की जमकर की तारीफ

WWE दिग्गज रोड डॉग को मौजूदा समय में जारी द ब्लडलाइन स्टोरीलाइन के दौरान रोमन रेंस का कैरेक्टर वर्क काफी पसंद आया है। उनका मानना है कि द ब्लडलाइन मेंबर्स ने अवॉर्ड विनिंग टीवी सैगमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं। रोड डॉग ने कहा-

"मैंने रेसलिंग में इससे अच्छी चीज़ नहीं देखी। इस चीज़ को लेकर कोई संदेह नहीं है। रोमन रेंस का घुटने पर झुकना और रोना, और तब जे उसो को लो ब्लो देना। इस वजह से मुझे काफी दुख हुआ था।"