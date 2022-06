WWE दिग्गज ने Roman Reigns और The Usos को लेकर दिया बड़ा बयान, ढेरों टाइटल्स साथ रखने का कारण आया सामने

WWE दिग्गज रोड डॉग (Road Dogg) ने हाल ही में रोमन रेंस (Roman Reigns) और द उसोज़ (The Usos) को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल, रोमन रेंस के पास दो वर्ल्ड टाइटल्स हैं वहीं द उसोज़ के पास रॉ (Raw) और स्मैकडाउन (SmackDown) टैग टीम चैंपियनशिप्स हैं। WWE हॉल ऑफ फेमर ने इसी चीज़ पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सभी का ध्यान एक बड़ी चीज़ पर डाला।

WWE दिग्गज ने रोमन रेंस और द उसोज़ को लेकर दिया बहुत बड़ा बयान

रोमन रेंस के ऐतिहासिक हील रन की शुरुआत SummerSlam 2020 से हुई। उन्होंने हील के रूप में वापसी की और एक हफ्ते बाद यूनिवर्सल टाइटल जीती। कोई उन्हें चैंपियनशिप के लिए हराने में सफल नहीं रहा। बाद में उन्होंने द उसोज़ को SmackDown टैग टीम चैंपियंस बनाने में काफी मदद की।

WrestleMania 38 में रोमन रेंस ने ब्रॉक लैसनर को हराकर WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को यूनिफाइड कर दिया। इसके कुछ हफ्तों बाद SmackDown टैग टीम चैंपियंस द उसोज़ ने रोमन रेंस की मदद लेकर RK-Bro को हराते हुए Raw टैग टीम टाइटल्स पर भी कब्जा किया। ब्लडलाइन को रोक पाना इस समय काफी मुश्किल है और उनके पास अभी कुल 6 टाइटल्स हैं।

हाल ही में Oh... You Didn't Know पोडकास्ट पर बात करते हुए रोड डॉग ने इस फैक्शन के पास ढेरों टाइटल्स होने पर अपनी राय दी। उन्होंने बताया,

“हमें देखना होगा कि क्या इससे वह ढेरों फैंस के बीच चर्चा का विषय बनेंगे या फिर आपका ध्यान खींचने में सफल रहेंगे। मैंने एक चीज़ पर ध्यान दिया है कि वो (ब्लडलाइन) काफी टी-शर्ट बेचने में मदद करते हैं और इसी वजह से मैं ही एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसे लगता है कि वो शानदार काम कर रहे हैं।”

रोमन रेंस और द उसोज़ को हराकर किसी के लिए भी टाइटल्स जीतना संभव नहीं रहा है। द ब्लडलाइन को जबरदस्त पुश मिल रहा है और अब लग रहा है कि वो आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखेंगे। द उसोज़ लगातार शोज़ में नजर आ रहे हैं और अगले हफ्ते रोमन रेंस का भी रिटर्न होने वाला है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far