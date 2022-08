"तुम्हें कपड़े खरीद लेने चाहिए"- WWE दिग्गज ने The Rock और Triple H के बीच हुई बहस को लेकर किया बड़ा खुलासा

The Rock: WWE लैजेंड स्टीव लोम्बार्डी (Steve Lombardi) उर्फ द ब्रुकलिन ब्रॉलर (The Brooklyn Brawler) ने हाल ही में 90 के दशक में द रॉक (The Rock) और ट्रिपल एच (Triple H) के बीच हुए बैकस्टेज एक्सचेंज के बारे में बात की। WWE में ट्रिपल एच और द रॉक के बीच कई यादगार स्टोरीलाइन देखने को मिली है।

दोनों ही स्टार्स रिंग में एक-दूसरे के खिलाफ कई यादगार मैचों का हिस्सा रह चुके हैं। दरअसल, द रॉक ने अपना मुकाबला स्टीव लोम्बार्डी से लड़ा था। इस मैच में वो रॉकी मैविया के रूप में नजर आए थे। उन्होंने यहां जीत हासिल की थी। इस मैच में जीत हासिल करने के बाद द रॉक ने कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखा और रेसलिंग की दुनिया के सबसे बड़े स्टार बन गए।

WWE दिग्गज स्टीव लोम्बार्डी ने द रॉक और ट्रिपल एच के बीच हुए बैकस्टेज एक्सचेंज को लेकर किया बड़ा खुलासा

स्टीव लोम्बार्डी ने Sportskeeda Wrestling के सीनियर एडिटर बिल अप्टर को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने ट्रिपल एच और द रॉक के बीच हुए बैकस्टेज एक्सचेंज को लेकर बात की। उन्होंने कहा,

"रॉक के मैच से पहले ट्रिपल एच अंदर आए। वो इस समय थोड़े पतले। वो एक समुद्री डाकू की तरह दिखते थे। उसने रॉक ने कहा था कि 'क्या मैंने सही सुना है कि यह तुम्हारा पहला मैच है।' जवाब में द रॉक कहते हैं कि 'हां, तुम्हे पता है कि मैं इंटरकांटिनेंटल चैंपियन भी बनने जा रहा हूँ।' उसने आगे कहा कि 'यह वही टाइटल है जो डॉन मोरक्को ने भी जीता था।' इस पर ट्रिपल एच ने जवाब देते हुए कहा कि 'तब तो तुम्हें उनके साथ एक फोटो लेनी चाहिए और कुछ कपड़े भी खरीदने चाहिए।'"

इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मैनकाइंड द्वारा दी गई एडवाइस को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा,

"वो बैकस्टेज आए और उन्होंने मुझसे से कहा कि मुझे दुःख है कि तुम अपना पहला मैच जीतने वाले हो। जब तुम पहला मैच जीतोगे, तो विंस फैंस के रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे लेकिन अगर तुम हार जाते हो, तो उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तब मुझे ये सलाह अच्छी नहीं लगी थी लेकिन ऐसा ही हुआ था।"

फिलहाल उनके इस इंटरव्यू के बाद फैंस की निगाह एक बार फिर से द रॉक के रिटर्न पर ही टिक गई हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि वो कब तक वापसी करते हैं।

