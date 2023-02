"मैं बीमार हूँ"- WWE दिग्गज ने बहाना देते हुए Raw में नहीं आने का किया ऐलान, बड़े शो को करेंगे अटेंड?

The Miz: WWE सुपरस्टार द मिज़ (The Miz) हाल ही में NFL on Fox की प्रमोशनल वीडियो में सुपर बॉल (Super Bowl) और रेसलमेनिया (WrestleMania 39) के लिए नज़र आए थे। उन्होंने यहां Raw को मिस करने के बारे में कहा है। Super Bowl को रेसलिंग फैंस की भाषा में "फुटबॉल का WrestleMania" कहा जा सकता है। इसका आयोजन एरिज़ोना के स्टेट फार्म स्टेडियम में देखने को मिलेगा।

द कैनसस सिटी शेफ का मुकाबला यहां पर फिलाडेल्फिया ईगल्स से चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा। NFL on Fox के एडवर्टाइजमेंट में मशीन गन कैली, जेनिफर लव हेविट और पॉल वॉल्टर हाउजर समेत कई सेलिब्रिटी नज़र आए हैं। साथ ही वीडियो में द मिज़ ने भी अहम किरदार निभाया। वो यहां इवेंट को हाइप करते हुए नज़र आए। इस वीडियो के दौरान द मिज़ ने कहा,

"The Super Bowl एक ऐसी पार्टी है, जहां 16 मिलियन लोग बीमारी का बहाना देकर छुट्टी लेंगे और मैं भी उनके साथ वहां रहूंगा।"

इसी बीच पूर्व WWE चैंपियन से सवाल किया गया कि क्या Raw में उनका कोई मैच तो नहीं है। मिज़ ने गुस्से में इसका जवाब देते हुए कहा कि वो बीमार हैं। उन्होंने कहा,

"मैंने उन्हें बोल दिया है कि मैं बीमार हूँ।"

आप नीचे WWE on Fox द्वारा पोस्ट की गई पूरी वीडियो देख सकते हैं:

आपको बता दें कि Raw के समय ही Super Bowl का आयोजन होगा। रेड ब्रांड के एपिसोड में द मिज़ का मैच रिक बूग्स से होगा। एडवर्टाइजमेंट में तो मिज़ ने बहाना मारते हुए बोल दिया है कि वो Raw का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब देखना होगा कि यह मैच होता है, या नहीं।

WWE दिग्गज The Miz रेसलर के साथ-साथ एक जबरदस्त एक्टर भी हैं

द मिज़ ने WWE में काफी सफलता हासिल की है और कई दिग्गजों को पराजित किया है। उन्होंने WWE चैंपियनशिप पर कब्जा किया है। इसके अलावा वो यूनाइटेड स्टेट्स, इंटरकॉन्टिनेंटल और टैग टीम चैंपियन भी रहे हैं। WWE के बाहर द मिज़ ने बतौर एक्टर प्रभावित किया है और फैंस का दिल जीता है।

उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा उनका एक रियालिटी शो भी आता है, जिसका नाम 'मिज़ & मरीस' है। उन्होंने थोड़े समय पहले Dancing with the Stars शो में भी हिस्सा लिया था। मिज़ भले ही अब पहले की तरह लगातार मैच नहीं जीत पा रहे हैं लेकिन वो WWE का कई तरीकों से फायदा करा रहे हैं।

