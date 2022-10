WWE दिग्गज The Rock की बेटी ने किया धमाकेदार डेब्यू, फैंस को चौंकाते हुए बड़े फैक्शन में हुईं शामिल

The Rock and Ava Raine: WWE दिग्गज द रॉक (The Rock) की बेटी का आखिर डेब्यू देखने को मिल गया। दरअसल, NXT के एपिसोड में ऐवा रैन (Ava Raine) नज़र आईं और उन्होंने द सचिस्म (The Schism) फैक्शन में कदम रखा है। आपको बता दें कि ऐवा खुद को द रॉक की बेटी के रूप में नहीं दिखा रही हैं। वो अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं।

WWE NXT में द रॉक की बेटी का ऐवा रैन डेब्यू हुआ

NXT के पिछले कुछ एपिसोड्स में जो गेसी अपने फैक्शन में एक नए सदस्य को शामिल करने के बारे में बात कर रहे थे। कुछ सैगमेंट में एक मिस्ट्री सुपरस्टार नज़र आ रहा था और वो गेसी का साथ दे रहा था। सभी के मन में सवाल था कि आखिर यह कौन है और बाद में सभी को एक बड़ा सरप्राइज मिला।

आपको बता दें कि NXT के एपिसोड में जो गेसी अपने साथियों को लेकर रिंग में आए और उनके साथ एक रेड हूडी में व्यक्ति भी था। बाद में उन्होंने मास्क निकाला और फिर पता चला कि असल में वो ऐवा रैन हैं। वो इस फैक्शन की चौथी और एकमात्र विमेंस सुपरस्टार हैं। ऐवा के डेब्यू का काफी समय से फैंस इंतजार कर रहे थे और आखिर सभी की इच्छा पूरी हुई। WWE ने जरूर प्रशंसकों को चौंका दिया।

WWE ने आते ही उन्हें ताकतवर दिखाया है। आपको बता दें कि रैने ने कहा कि The Schism उनका नया परिवार है। उन्होंने यहां से संकेत दिए हैं कि असल में अब वो समोअन परिवार से अलग हो गई हैं और अपनी खुद को लिगेसी बनाने का निर्णय ले रही हैं। उनका असली नाम सिमोन जॉनसन है और द रॉक ने भी कई बार अपनी बेटी के WWE में आने को लेकर बात की है।

द रॉक अपने जबरदस्त कैरेक्टर और माइक स्किल्स के लिए जाने जाते थे। उन्हें WWE का मेगास्टार माना जाता था और उम्मीद है कि उनकी बेटी भी उसी राह पर चलेंगी। आपको बता दें कि गेसी ने कुछ महीनों पहले Grizzled Young Veterans के सदस्यों को अपने साथ जोड़कर इस फैक्शन को तैयार किया था। अब उन्होंने इस ग्रुप में ऐवा रैन को भी जोड़ दिया है।

