WWE दिग्गज The Rock को प्रसिद्ध एक्टर ने जड़ा थप्पड़, वायरल वीडियो पर पूर्व चैंपियन का आया जवाब

The Rock: WWE सुपरस्टार द रॉक (The Rock) इस समय हॉलीवुड के मेगास्टार बन गए हैं। प्रो-रेसलिंग की दुनिया में नाम कमाने के बाद उन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्हें अपनी कई फिल्मों के लिए अवॉर्ड्स भी मिलें हैं। हालांकि, द रॉक (The Rock) कुछ समय पहले एक चैलेंज को पूरा नहीं कर पाए । इसके बाद उन्होंने केविन हार्ट (Kevin Hart) को जवाब दिया है।

द रॉक टॉर्टिला चैलेंज पूरा नहीं कर पाए थे। इसके बाद केविन हार्ट ने उन्हें थापड़ मारा था। इसका जवाब अब द रॉक ने सोशल मीडिया पर दिया है। दरअसल, अपनी आने वाली मूवी DC League of Super-Pets के प्रमोशन के दौरान द रॉक और केविन हार्ट साथ में नजर आए थे। इस दौरान दोनों ही स्टार्स ने टॉर्टिला चैलेंज में हिस्सा लिया था।

टॉर्टिला चैलेंज में द रॉक को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें द रॉक ने केविन हार्ट का मजाक बनाया है और कमेंट करते हुए लिखा कि यह उनके किसी सपने के पूरे होने जैसा है।

WWE सुपरस्टार द रॉक ने अपने दोस्त का उड़ाया मजाक

इस वीडियो पर कमेंट करते हुए द रॉक ने लिखा,

'देखो यह कितना कठिन है, जब केविन हार्ट ने अपने टॉर्टिला से मुझे मारने की कोशिश की है। यह केविन हार्ट के किसी सपने के सच होने के जैसा है। हालांकि, यह करने में मजा आ गया है।'

द रॉक ने इस वीडियो पर किया कमेंट

इन दोनों ही स्टार्स की केमेस्ट्री को फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं। दोनों ही स्टार्स ने 2016 में सेंट्रल इंटेलिजेंस मूवी में साथ में काम किया था और इसे फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। इसके बाद यह दोनों ही स्टार्स एक साथ कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जिन्हें फैंस ने काफी ज्यादा सराहा है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प रहेगा कि केविन हार्ट कैसे द रॉक को जवाब देते हैं।

