"मुझे इस चीज़ का आज भी पछतावा है" - WWE दिग्गज The Rock ने अपने रेसलिंग करियर को लेकर दिया बड़ा बयान

The Rock: द रॉक (The Rock) ने हाल ही में अपने WWE करियर को लेकर Hall of Fame पॉडकास्ट के ब्रैड गिलमोर (Brad Gilmore) को काफी कुछ बताया। द रॉक ने साल 1996 में WWE में डेब्यू करने के बाद साल 2004 में हॉलीवुड में करियर बनाने के लिए कंपनी छोड़ दी थी।

ब्रैड गिलमोर ने हाल ही में Hall of Fame पॉडकास्ट पर द रॉक द्वारा कही गई बातों का बुकर टी के सामने खुलासा किया।

"उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने रेसलिंग करियर के बारे में बात करूं तो मुझे इस बात का सबसे ज्यादा पछतावा है कि मैं बुकर टी के साथ ज्यादा क्लासिक मैच नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि वो काफी टैलेंटेड थे। उन्होंने कहा कि जब मैं हॉलीवुड में जाने वाला था तो वो यहां आए थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं रूक जाता तो हम मिलकर कई बेहतरीन मैच देते।"

बुकर टी ने WWE Royal Rumble 2023 मैच में हिस्सा लिया था

करीब एक दशक की अनुपस्थिति के बाद बुकर टी ने मेंस Royal Rumble 2023 मैच के जरिए WWE रिंग में वापसी की थी। उन्होंने 21वें नंबर पर एंट्री की थी और 42 सेकेंड तक मैच में बने रहने के बाद उन्हें गुंथर द्वारा एलिमिनेट कर दिया गया था।

बुकर टी ने Hall of Fame पॉडकास्ट पर बात करते हुए कहा कि अब वो दोबारा मैच नहीं लड़ना चाहते हैं। बुकर टी ने कहा-

"मैं अब मैच नहीं लड़ूंगा। मैं गंभीर हूं। Rumble में कम्पीट करके मुझे काफी जोश आया। आप कभी इससे थकते नहीं हैं, यह कभी पुराना नहीं होता है। लेकिन बूढ़ा शरीर जरूर थकता है। काफी उम्र होने के बाद आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। एक इंसान को अपनी हद के बारे में पता होना चाहिए। एलामोडोम में Royal Rumble मैच में कम्पीट करके मुझे पता चला गया कि मुझे रिंग के करीब नहीं जाना चाहिए। यह युवा लोगों का खेल है।"

