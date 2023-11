"वो दोबारा खड़े नहीं हो पाते" - WWE दिग्गज The Undertaker ने 64 साल के रेसलर को चारों खाने चित करने का किया दावा

The Undertaker: द अंडरटेकर (The Undertaker) WWE इतिहास के सबसे महान रेसलर्स में से एक रहे हैं और अपने करियर में कई अन्य दिग्गजों के साथ रिंग शेयर की है। फैंस अक्सर उन्हें WCW लैजेंड स्टिंग (Sting) के खिलाफ रिंग में फाइट करते देखने की मांग करते रहे, लेकिन लोगों का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। अब The Undertaker ने स्टिंग के खिलाफ मुकाबले पर राय दी है।

Sportskeeda Wrestling को दिए इंटरव्यू में बिल एप्टर के साथ चर्चा करते हुए The Undertaker ने बयान दिया कि अगर उनका स्टिंग के खिलाफ मैच हुआ हो वो उनको किसी भूतिया अंदाज में फिनिश कर सकते थे। इसके अलावा उन्होंने WCW के लैजेंड रेसलर की तारीफ करते हुए कहा:

The Undertaker ने WWE में अपने American Bada** कैरेक्टर को लेकर बड़ा बयान दिया

Six Feet Under पॉडकास्ट पर The Undertaker ने बताया था कि उनके American Bada** कैरेक्टर ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू किया था और उनका बाइक पर एंट्री लेने वाला लम्हा खास हुआ करता था। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर American Bada** किरदार ना होता तो शायद उनकी WrestleMania स्ट्रीक काफी समय पहले टूट चुकी होती।

उन्होंने कहा:

"मेरे अनुसार अगर ये किरदार ना होता तो मेरी स्ट्रीक काफी समय पहले ही टूट जाती। मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। मैं बिजनेस की दृष्टि से कह सकता था कि स्ट्रीक को किसी उभरते हुए रेसलर के हाथों खत्म करवाया जा सकता था। हमें ये भी अंदाजा नहीं था कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का करियर जल्दी खत्म हो जाएगा और ना ही ये पता था कि द रॉक खूब सफलता प्राप्त करने के बाद मूवी स्टार बन जाएंगे। मेरी स्ट्रीक उनमें से किसी एक के खिलाफ टूट सकती थी और ये शायद उस समय सही फैसला साबित होता।"