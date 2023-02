"मैं फैन हो गया हूं"- Roman Reigns के फैक्शन The Bloodline की स्टोरी पर WWE दिग्गज The Undertaker की प्रतिक्रिया सामने आई

The Undertaker: WWE में पिछले कुछ समय से द ब्लडलाइन (The Bloodline) की स्टोरीलाइन चर्चा में चल रही है। अब इस पर WWE दिग्गज द अंडरटेकर (The Undertaker) का बयान भी सामने आ गया है। पहली बार उन्होंने इस स्टोरीलाइन पर अपनी बात रखी।

9 महीने पहले सैमी ज़ेन ने रोमन रेंस के फैक्शन द ब्लडलाइन को ज्वाइन किया था। वो Honorary Uce बन गए थे। हालांकि बीच-बीच में लगातार उनके टेस्ट भी होते रहे। अपनी वफादारी का परिचय भी उन्हें देना पड़ा था। Royal Rumble इवेंट में उन्होंने ब्लडलाइन के ऊपर टर्न ले लिया था। रेंस को उन्होंने चेयर मार दी थी। WWE Elimination Chamber 2023 में अब रेंस और सैमी ज़ेन के बीच टाइटल मैच 18 फरवरी को होगा। इस शो का आयोजन कनाडा में होगा।

हाल ही में WWE दिग्गज अंडरटेकर ने SportsNet को अपना इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा,

द ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन शानदार हैं। सैमी ज़ेन ने अपना काम बहुत ही अच्छे अंदाज में किया। ब्लडलाइन और सैमी की स्टोरीलाइन दमदार रही। सभी ने अच्छा काम काम किया। इस स्टोरी में सबकुछ देखने को मिला। शुरूआत से लेकर अंत तक बहुत मजा आया। द उसोज़ ने अपना दम दिखाया। द उसोज़ ने शुरूआत से इस स्टोरी में अपना प्रभाव डाल दिया था। इसके बाद सैमी ज़ेन ने अपना काम दिखाया। मुझे इन सभी का काम देखकर अच्छा लगा। मैं इस स्टोरीलाइन का फैन हूं।

WWE Elimination Chamber 2023 में Roman Reigns का होगा धमाकेदार मैच

पिछले महीने Raw की 30वीं सालगिरह में द अंडरटेकर ने रिंग में एंट्री की थी। वो अपने पुराने गिमिक में नज़र आए। ब्रे वायट और एलए नाइट के साथ उनका सैगमेंट हुआ था। Elimination Chamber में होने वाले रोमन रेंस और सैमी ज़ेन के बीच मैच में भी मजा आएगा। कुछ ना कुछ कंपनी ने सरप्राइज जरूर प्लान किया होगा। होमटाउन होने की वजह से सैमी को यहां पर फायदा मिलेगा। अपने घरेलू फैंस के सामने वो रेंस को अच्छी चुनौती दे सकते हैं। पिछले हफ्ते इन दोनों के बीच मैच का ऑफिशियल ऐलान किया गया था।

