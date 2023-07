Roman Reigns के पुराने दुश्मन और 58 साल के WWE दिग्गज ने ट्राइबल चीफ के प्रति दिखाया सम्मान, सोशल मीडिया पर शेयर की जबरदस्त तस्वीर

Roman Reigns: अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन लंबे समय से WWE में अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं, लेकिन परिस्थिति बहुत जल्द बदल सकती है। रेसलमेनिया (Wrestlemania 39) में द उसोज़ (The Usos) की हार के बाद द ब्लडलाइन (The Bloodline) में फूट पड़ने लगी थी। वहीं अब 58 वर्षीय दिग्गज द अंडरटेकर (The Undertaker) ने रोमन रेंस (Roman Reigns) की तारीफ की है।

अंडरटेकर ने हाल ही में ट्विटर पर अपनी और Roman Reigns की तस्वीर शेयर की है, जिसके साथ उन्होंने 'रिस्पेक्ट' शब्द भी लिखा है।

द अंडरटेकर ने खास फोटो शेयर की

द अंडरटेकर WWE में रोमन से भिड़ चुके हैं और उनका सबसे यादगार मुकाबला WrestleMania 33 में आया जहां रोमन मेनिया में अंडरटेकर को हराने वाले इतिहास के मात्र दूसरे रेसलर बने थे। उस समय फैंस रोमन की जीत से नाराज थे, लेकिन आज वो कंपनी के सबसे बड़े हील सुपरस्टार बन चुके हैं।

The Undertaker का मानना है कि WWE WrestleMania में उनकी स्ट्रीक का अंत Roman Reigns के खिलाफ होना चाहिए था

ब्रॉक लैसनर ने WrestleMania 30 में द अंडरटेकर की ऐतिहासिक स्ट्रीक का अंत करते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया था। काफी लोग आज भी मानते हैं कि लैसनर के हाथों स्ट्रीक का तोड़ा जाना गलत फैसला रहा।

अब Dallas Morning News को दिए एक हालिया इंटरव्यू में द अंडरटेकर ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि वो लैसनर के बजाय Roman Reigns के हाथों अपनी स्ट्रीक का टूटना पसंद करते। उन्होंने कहा:

"मुझे नहीं लगता कि ब्रॉक का मेरी स्ट्रीक तोड़ने के लिए चुनाव करना सही था। मुझे ब्रॉक पसंद हैं और हम अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन मेरी नज़र में उन्हें उस जीत की जरूरत नहीं थी। वो पहले ही बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे, इसलिए उन्हें इस जीत की जरूरत नहीं थी। मेरी नज़र में रोमन की WrestleMania 33 की जीत सही फैसला रहा, लेकिन काश कि मेरी स्ट्रीक का अंत उनके हाथों हुआ होता। अगर रोमन के हाथों ऐसा हुआ होता तो एक रेसलर के तौर पर उनका कद बढ़ जाता।"

चाहे द अंडरटेकर ने रोमन रेंस के प्रति सम्मान प्रकट किया हो, लेकिन ट्राइबल चीफ के लिए इस समय द उसोज़ की नज़रों में सम्मान कम होता जा रहा है। अब ये तो समय ही बताएगा कि रोमन कब तक अपने डॉमिनेंस को जारी रख पाते हैं।