WWE WrestleMania 40 में John Cena और Steve Austin की वापसी की संभावना के बीच दिग्गज ने दी बड़ी जानकारी, फैंस के लिए खुशखबरी

The Undertaker: WWE रेसलमेनिया (WrestleMania 40) प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए फैंस बहुत उत्साहित दिख रहे हैं। इस इवेंट में हर कोई बड़े सरप्राइज के कयास लगा रहा है। जॉन सीना (John Cena) और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन (Stone Cold Steve Austin) की संभावित वापसी की चर्चा काफी समय से फैंस के बीच चल रही है। हालिया रिपोर्ट में WWE Hall of Famer द अंडरटेकर (The Undertaker) के नज़र आने की भी संभावना जताई गई थी। इसी बीच टेकर ने एक स्टोरी डालकर फैंस को खुशखबरी दी है।

Wrestling Observer Newsletter ने थोड़े समय पहले अपनी रिपोर्ट में बड़ी बात कही थी। उन्होंने बताया था कि WWE जॉन सीना, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और द अंडरटेकर को WrestleMania 40 का हिस्सा बनाने के बारे में प्लानिंग कर रही है। अभी तीनों के इस शो का हिस्सा बनने को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

इसी बीच फैंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। द अंडरटेकर ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी द्वारा बताया कि वो WrestleMania 40 वीकेंड के लिए फिलाडेल्फिया पहुंच गए हैं। ऐसे में उनके साल के सबसे बड़े इवेंट का हिस्सा बनने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि अंडरटेकर अपनी पत्नी और पूर्व विमेंस चैंपियन मिशेल मैककूल के साथ आए है।

द अंडरटेकर ने बाद में एक और स्टोरी डाली। उन्होंने यहां 'UNDERTAKER 1 deadMAN SHOW' शो को परफॉर्म करने के बाद फिलाडेल्फिया के फैंस को धन्यवाद कहा।

आप नीचे द अंडरटेकर की दोनों इंस्टाग्राम स्टोरी के स्क्रीनशॉट देख सकते हैं:

WWE WrestleMania 40 इवेंट में दिग्गजों की वापसी किस चीज़ पर निर्भर करती है?

Wrestling Observer Newsletter ने जब द अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और जॉन सीना की संभावित वापसी को लेकर जानकारी दी थी, तो उन्होंने एक और बात पर काफी जोर दिया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि तीनों रेसलर्स की वापसी इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें WrestleMania 40 में किस तरह का किरदार मिलेगा और उन्हें कितने पैसों दिए जाते हैं। देखना होगा कि तीनों में से किन-किन स्टार्स का रिटर्न होता है।

