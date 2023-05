WWE दिग्गज ने Raw के एपिसोड से ठीक पहले अपने दुश्मन को दिया धमकी भरा संदेश, पूर्व चैंपियन का होगा बुरा हाल?

WWE: ऐसा लग रहा है कि WWE दिग्गज ट्रिश स्ट्रेटस (Trish Stratus) ने इस हफ्ते रॉ (Raw) के एपिसोड से ठीक पहले बैकी लिंच (Becky Lynch) को धमकी दे दी है। कई हफ्ते पहले बैकी लिंच & ट्रिश स्ट्रेटस रॉ (Raw) के एक एपिसोड के दौरान लिव मॉर्गन (Liv Morgan) & राकेल रॉड्रिगेज़ (Raquel Rodriguez) के हाथों विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप हार गईं थीं। बता दें, ट्रिश स्ट्रेटस ने इस मैच में चोटिल लीटा (Lita) की जगह ली थी।

Trish Stratus @trishstratuscom



A special Happy Mother’s Day to bit.ly/3Ob5hoa MOTHER is done playing games.A special Happy Mother’s Day to @BeckyLynchWWE MOTHER is done playing games.A special Happy Mother’s Day to @BeckyLynchWWE bit.ly/3Ob5hoa

इस मुकाबले में हार के बाद ट्रिश स्ट्रेटस ने बैकी लिंच पर हमला करते हुए हील टर्न ले लिया था। इसके बाद बैकी ब्रेक पर चली गईं थी और पिछले हफ्ते Raw में वापसी के बाद उन्होंने ट्रिश स्ट्रेटस पर हमला करते हुए उनके साथ दुश्मनी आगे बढ़ाई थी। ट्रिश स्ट्रेटस ने हाल ही में 'मदर्स' डे के खास मौके पर अपने ट्वीट में लिखा-

"मां अब गेम खेलकर तंग चुकी हैं। बैकी लिंच को स्पेशल हैप्पी मदर्स डे।"

इस ट्वीट के जरिए WWE हॉल ऑफ फेमर ट्रिश स्ट्रेटस ने शायद संकेत देने की कोशिश है कि बैकी लिंच एक रेसलर नहीं बल्कि मां का सामना करने वाली हैं और वो अब गेम नहीं खेलना चाहती हैं। बता दें, बैकी लिंच का इस हफ्ते Raw में सैगमेंट होना है। ट्रिश स्ट्रेटस का यह मैसेज संकेत हो सकता है कि वो रेड ब्रांड में बैकी लिंच पर हमला करके उनका बुरा हाल करने की कोशिश करने वाली हैं।

Raw सुपरस्टार बैकी लिंच WWE में रिटायर होने से पहले Money in the Bank जीतना चाहती हैं

पूर्व Royal Rumble विजेता बैकी लिंच ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो रिटायर होने से पहले WWE में विमेंस Money in the Bank ब्रीफकेस जीतने में कामयाब रहेंगी। बैकी लिंच ने My Love Letter to Wrestling पॉडकास्ट पर मार्क एंड्रूज से बात करते हुए कहा-

"मैं रिटायर होने से पहले Money in the Bank ब्रीफकेस जीतना चाहती हूं। इसके अलावा मैं बेथ फीनिक्स के खिलाफ मैच भी लड़ना चाहती हूं। मैं पिछले एक साल से उन्हें इस चीज़ के लिए मनाने की कोशिश कर रही हूं। वो मुझसे बचने की कोशिश कर रही हैं।"

