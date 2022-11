"मुझे लगा आप मर गए हो"- The Undertaker ने WWE दिग्गज के खिलाफ खतरनाक मैच को लेकर कही थी यह बात

The Undertaker: द अंडरटेकर (The Undertaker) रेसलिंग की दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स में से एक रहे हैं। उन्होंने अपने करियर में कई यादगार मैच दिए हैं। अंडरटेकर को खतरनाक मैचों की वजह से भी जाना जाता है। अंडरटेकर के करियर में एक मैच की सबसे ज्यादा बात की जाती है।

यह मैच उनके और मैनकाइंड (मिक फोली) के बीच 1998 में King of the Ring इवेंट में हुआ था। इस Hell in a Cell मैच में एक स्पॉट पूरी तरह से गलत हो गया था। दरअसल, द अंडरटेकर ने मैनकाइंड को केज के ऊपर से चोकस्लैम से हिट किया था। उनके इस मूव की वजह से मैनकाइंड केज को तोड़ते हुए रिंग में आ गिरे थे।

इस दौरान उनके साथ एक चेयर भी नीचे गिर गई थी, जो उनके फेस पर लगी थी। इस वजह से उनके आगे के दो दांत भी टूट गए थे और उन्हें इंजरी भी हुई थी।

WWE दिग्गज द अंडरटेकर ने मैनकाइंड को कही थी ये बात

इस मैच को लेकर मैनकाइंड ने अपनी बुक Have A Nice Day में कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि इस मैच को लेकर बैकस्टेज सभी ने उनकी तारीफ की थी। विंस मैकमैहन ने भी आकर उनकी तारीफ की थी लेकिन द अंडरटेकर ने उनके पास आकर कुछ ऐसा कहा था कि सभी हैरान रह गए थे। मैनकाइंड ने अपनी किताब में लिखा है,

"इस मैच के बाद जब मैंने अंडरटेकर से पूछा कि जब आप मुझे सेल के ऊपर से देख रहे थे तो आपको क्या लगा था। उन्होंने मुझे तुरंत जवाब देते हुए कहा कि, 'मुझे लगा था कि तुम मर गए हो।'"

इस मैच में मैनकाइंड को काफी ज्यादा चोट आई थी। उनके दो दांत टूट गए थे। इसके अलावा चेयर लगने की वजह से उन्हें रिंग में कन्कशन भी हो गया था। हालांकि, इस मैच को लेकर उन्होंने द अंडरटेकर की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो एंकल की चोट के बाद भी ये सारे स्पॉट कर रहे थे।

