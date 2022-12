WWE दिग्गजों ने चैंपियनशिप जीतकर फैंस को दिया बहुत बड़ा सरप्राइज, कंपनी में बनाया एक अनोखा रिकॉर्ड

The New Day: WWE की टॉप टैग टीम द न्यू डे (The New Day) ने कंपनी में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। हालिया NXT Deadline प्रीमियम लाइव इवेंट में न्यू डे ने प्रिटी डेडली (Pretty Deadly) को हराकर NXT चैंपियनशिप पर कब्जा किया। इसके साथ ही वो कंपनी के इतिहास के तीसरे ट्रिपल क्राउन WWE टैग टीम चैंपियंस बन गए हैं।

पिछले हफ्ते कंपनी की दिग्गज टैग टीम ने NXT में आकर सभी को चौंका दिया था। न्यू डे ने NXT टैग टीम चैंपियंस प्रिटी डेडली को टैग टाइटल्स के लिए चुनौती दी थी। हालिया SmackDown के एपिसोड में न्यू डे और रिकोशे का मुकाबला इम्पीरियम से सिक्स मैन टैग टीम मैच में हुआ था, जहां बेबीफेस टीम ने जीत दर्ज की थी।

WWE NXT Deadline में न्यू डे और प्रिटी डेडली के बीच हुआ जबरदस्त मैच

NXT Deadline शो में न्यू डे (कोफी किंग्सटन और जेवियर वुड्स) और प्रिटी डेडली का मुकाबला हुआ था। बता दें कि प्रिटी डेडली लंबे समय से NXT टैग टीम चैंपियंस बने हुए थे। मैच की शुरुआत में दोनों ने टीम्स ने कुछ बहुत ही शानदार मूव्स दिखाए। रेफरी के डिस्ट्रैक्ट होने के बाद प्रिटी डेडली ने मेन रोस्टर की टैग टीम पर अपनी पकड़ बनाई। एल्टन प्रिंस ने किंग्सटन पर मंकी फ्लिप लगाया लेकिन पूर्व WWE चैंपियन इससे बचने में कामयाब रहे।

मैच के दौरान कोफी ने प्रिंस को रिंग के बाहर भेज दिया। प्रिंस ने दोनों NXT टाइटल्स को लेकर रिंग में अपने पार्टनर की ओर फेंका। इसी बीच सभी सुपरस्टार्स ने WWE दिग्गज एडी गुरेरो को ट्रिब्यूट दिया। दरअसल, सभी सुपरस्टार्स ने गुरेरो की तरह चैंपियनशिप से हमले का नाटक किया, जिसके कारण रेफरी कफ्यूज दिखाई दिए। निश्चित ही यह मैच के सबसे यादगार मोमेंट्स में से एक था।

मैच के अंत में कोफी ने किट विल्सन को रिंग के बाहर करके अपना फिनिशिंग मूव ट्रबल इन पैराडाइस लगाया। इसके बाद न्यू डे ने प्रिंस पर मिडनाईट ऑवर मूव लगाकर मैच को अपने नाम किया और नए NXT टैग टीम चैंपियंस बन गए।

आपको बता दें कि वो WWE इतिहास के तीसरे ट्रिपल क्राउन चैंपियन हैं। इसके पहले स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स और रिवाइवल यह कारनामा कर चुके हैं। न्यू डे ने Raw और SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी। अब वो NXT टैग टीम चैंपियंस भी बन गए हैं। उन्होंने अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes