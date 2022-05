WWE के बड़े इवेंट में खली Roman Reigns की कमी, पूर्व चैंपियन का दिग्गज Superstars ने किया बहुत ही बुरा हाल

WWE का यूके टूर आखिरकार खत्म हो गया है। इस टूर का आखिरी इवेंट जर्मनी के लिपजिग में हुआ। इसमें वैसे तो रॉ (Raw) और स्मैकडाउन (SmackDown) के बड़े-बड़े सुपरस्टार्स ने हिस्सा लिया। हालांकि फैंस को अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) की कमी काफी ज्यादा खली, जिन्होंने इस इवेंट में हिस्सा नहीं लिया।

मेन इवेंट का अंत काफी धमाकेदार तरीके से हुआ और दिग्गज सुपरस्टार्स ने पूर्व चैंपियन सैमी जेन का बुरा हाल कर दिया। दरअसल बॉबी लैश्ले vs ड्रू मैकइंटायर मैच के बाद रिकोशे, साशा बैंक्स, नेओमी, शिंस्के नाकामुरा और रिडल ने एंट्री की और सैमी जेन के ऊपर अपने-अपने फिनिशर्स लगाते हुए उनकी हालत खराब की।

गौर करने वाली बात यह भी है कि हैप्पी कॉर्बिन ने भी इस पोस्ट के ऊपर कमेंट करते हुए लिखा कि वो समझ सकते हैं कि सैमी जेन के साथ क्या हुआ। इसके अलावा इस इवेंट में शार्लेट फ्लेयर ने SmackDown विमेंस चैंपियनशिप, रिकोशे ने आईसी चैंपियनशिप और साशा बैंक्स-नेओमी ने विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड किया।

साथ ही फैंस को गंथर vs सैमी जेन, शिंस्के नाकामुरा vs रिज हॉलैंड और Raw टैग टीम चैंपियंस RK-Bro vs SmackDown टैग टीम चैंपियंस के बीच नॉन-टाइटल टैग टीम मुकाबला देखने को मिला।

आइए नजर डालते हैं WWE Live Event में हुए सभी मैचों के रिजल्ट्स पर:

#) साशा बैंक्स और नेओमी ने शायना बैजलर और नटालिया को हराते हुए विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया।

#) गंथर ने सैमी जेन को सिंगल्स मैच में हराया।

#) शिंस्के नाकामुरा ने रिज हॉलैंड को हराया।

#) Raw टैग टीम चैंपियंस RK-Bro के रैंडी ऑर्टन और रिडल ने SmackDown टैग टीम चैंपियंस द उसोज के जिमी और जे उसो को नॉन-टाइटल टैग टीम मैच में शिकस्त दी।

#) शार्लेट फ्लेयर ने आलिया और शॉट्जी को ट्रिपल थ्रेट मैच में हराते हुए SmackDown विमेंस चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया।

#) आईसी चैंपियनशिप के लिए रिकोशे और बच के बीच मैच हुआ। इस मुकाबले को अंत में रिकोशे ने जीता।

#) ड्रू मैकइंटायर ने मेन इवेंट में पूर्व WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले को सिंगल्स मैच में हराया। मुकाबले के बाद सभी ने मिलकर सैमी जेन का बुरा हाल किया।

(नोट: WRESTLING BODYSLAM ने पैरिस में हुए इस WWE लाइव इवेंट के रिजल्ट्स को रिपोर्ट किया)

